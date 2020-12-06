Транспорт 10 минут назад

Между Украиной и Северной Македонией впервые запустили прямой авиарейс

Первый самолет прямым сообщением "Киев — Скопье" отправился в рейс 6 декабря

Рейс Киев-Скопье выполняет авиакомпания Windrose. Фото: facebook.com/windrose.aero Рейс Киев-Скопье выполняет авиакомпания Windrose. Фото: facebook.com/windrose.aero
Рейс Киев-Скопье выполняет авиакомпания Windrose. Фото: facebook.com/windrose.aero

Украина и Северная Македония теперь соединены регулярным авиасообщением.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, в воскресенье, 6 декабря, первый самолет прямым сообщением "Киев — Скопье" отправился в рейс.

"Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением", — написал глава МИД в микроблоге.

Кулеба пояснил, что это развитие не только туризма, но и контактов.

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В МИДе подчеркнули, что продолжают расширять свободу путешествий для украинцев.

Ранее стало известно, что власти Кипра намерены открыть границы для украинцев с марта 2021 года.

Напомним, в августе 2019 года Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Северной Македонии об условиях взаимных безвизовых поездок граждан.

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