Между Украиной и Северной Македонией впервые запустили прямой авиарейс

Украина и Северная Македония теперь соединены регулярным авиасообщением.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, в воскресенье, 6 декабря, первый самолет прямым сообщением "Киев — Скопье" отправился в рейс.
"Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением", — написал глава МИД в микроблоге.
Кулеба пояснил, что это развитие не только туризма, но и контактов.
В МИДе подчеркнули, что продолжают расширять свободу путешествий для украинцев.
Ранее стало известно, что власти Кипра намерены открыть границы для украинцев с марта 2021 года.
Напомним, в августе 2019 года Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Северной Македонии об условиях взаимных безвизовых поездок граждан.