Между Украиной и Северной Македонией впервые запустили прямой авиарейс

Украина и Северная Македония теперь соединены регулярным авиасообщением.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, в воскресенье, 6 декабря, первый самолет прямым сообщением "Киев — Скопье" отправился в рейс.

"Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз. А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением", — написал глава МИД в микроблоге.

Кулеба пояснил, что это развитие не только туризма, но и контактов.

Читайте также: Windrose запускает новые авиарейсы на Балканы

В МИДе подчеркнули, что продолжают расширять свободу путешествий для украинцев.

Ранее стало известно, что власти Кипра намерены открыть границы для украинцев с марта 2021 года.

Напомним, в августе 2019 года Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Северной Македонии об условиях взаимных безвизовых поездок граждан.