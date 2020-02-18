Microsoft выпустила объединенное приложение MS Office для Android

Microsoft выпустило единое приложение Office для операционной системы Android, которое объединило в себе Excel, PowerPoint и Word и другие сервисы для офисной работы. Об этом сообщает Engadget.

Закрытое бета-тестирование Microsoft начала еще осенью 2019 года. Теперь продукт доступен для массового пользователя.

В одном месте можно редактировать документы Excel, PowerPoint, Word и нет необходимости переключаться между приложениями. Естественно, есть возможность просматривать файлы OneDrive, сканировать документы с помощью Office Lens и считывать QR-коды.

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Пока что приложение работает только на смартфонах. Версии для планшета нет. Также в приложении не предусмотрена горизонтальная ориентация.

Кроме того, приложение не оптимизировано для Chromebook и версия для iOS тоже пока не предусмотрена. Microsoft на данный момент пока не могут поделиться информацией касательно планшетной версии или прекращения работы существующих отдельных приложений Office.

В любом случае, новое приложение может быть значительным шагом для оптимизации и ускорения производительности мобильных устройств. Многие годы Microsoft и Google настаивали на создании отдельных приложений для каждой задачи. Комплексный подход может значительно сэкономить время, в процессе работы.

Напомним, что в США сейчас проверяют, как Microsoft вместе с Amazon, Apple и Facebook стали лидерами рынка. Американские власти хотят понять, совершали ли крупные технологические компании небольшие сделки для устранения потенциальных конкурентов. Для этого они запросили у крупнейших компаний документы о приобретениях всех небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы.