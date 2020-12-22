IT и Телеком 1 час назад

Минцифры запустило портал с данными обо всей IT-системе Украины

Портал будет содержать данные о текущем развитии всех высокотехнологических компаний Украины

Фото: пресс-служба Минцифры Фото: пресс-служба Минцифры
Фото: пресс-служба Минцифры

22 декабря Министерство цифровой трансформации запустило платформу 360 Tech Ecosystem Overview, которая содержит информацию об экосистеме Украины.

Как отмечают в Минцифры, на сегодняшний день, согласно оценке различных источников, в Украине насчитывается от 3 до 5 тысяч IT-компаний. Однако, при этом, отсутствует точная статистика и единая база, которая содержала информацию обо всей экосистеме Украины.

Кратко и по делу в Telegram

360 Tech Ecosystem Overview — это онлайн-портал для поиска бизнес-информации об IT-компаниях, людях, инвесторах и всей технологической экосистеме Украины. Собранная информация содержит данные о текущем развитии IT-компаний, информацию об учредителях и руководителях, классификацию компаний по индустриями, инвестиции и финансированию, слияниям и поглощениям, новости компаний и тенденции в отрасли.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова, в министерстве поставили цель за три года вдвое увеличить долю ВВП IT-сектора в Украине до 10%.

"В частности, сегодня запустили платформу 360 Tech Ecosystem Overview, которая открывает новые возможности для рынка и позволит более эффективно взаимодействовать и развиваться всем участникам технологической экосистемы. Всегда актуальный и доступный для всех портал наглядно демонстрирует всему миру привлекательность нашего IT-рынка и позволит продвигать украинские технологические компании на мировую арену", — отметил Борняков.

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В свою очередь, представитель ИнАУ, управляющий партнер BRISE Capital и соавтор проекту 360 Tech Ecosystem Overview Александр Яценко отметил, что идея провести перепись продуктовых технологических компаний появилась несколько лет назад.

"Задача проекта — собрать самую полную базу команд и продуктов, создаваемых украинцами, и дать больше прозрачности и продвижения Украины как современной и креативной стране", — заявил Яценко

Платформа создана по инициативе Минцифры, Интернет-ассоциации Украины и Ukrainian Bridge. В рамках проекта были объединены уже имеющиеся базы от USF, DOU, LIFT99, We_Challenge, Center42, UNIT.City и другие.

Технологические партнеры проекта — облачный оператор GigaCloud, который предоставил технические ресурсы для размещения онлайн-платформы, и компания Sannacode, которая помогла воплотить проект в жизнь.

Платформа будет постоянно обновляться и наполняться новыми проектами. К апрелю 2021 года портал будет полностью заполнен.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил предоставлять гранты на стартапы и продукты, связанные с креативной индустрией через Украинский фонд стартапов.

 

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