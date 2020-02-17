IT и Телеком 50 минут назад

Минюст запустил Telegram-канал бесплатной правовой помощи

В Telegram-канале будут публиковаться актуальные юридические советы, которые помогут лучше понимать свои права

Минюст запустил Telegram-канал бесплатной правовой помощи Минюст запустил Telegram-канал бесплатной правовой помощи
Фото: 112 Украина

Система бесплатной правовой помощи (БПП) теперь имеет свой собственный Telegram-канал. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

По ее словам, в Telegram-канале будут публиковаться актуальные юридические советы, которые помогут лучше понимать свои права. Трудовое, семейное, пенсионное, земельное и иное законодательство с примерами из практики и советами относительно механизмов защиты нарушенных прав.

В Кабмине подчеркнули, что советы максимально адаптированы для людей, которые незнакомы с юридической терминологией, и подробно разъясняют правовые вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются в быту, на работе, во время отдыха или в семейных отношениях и тому подобное.

Кратко и по делу в Telegram

"Консультации готовят квалифицированные юристы системы БПП со всей Украины. Тематика определяется как на основании обращений за правовой помощью, так и учитывая судебные решения, новации законодательства и топ-темы в медийном пространстве. Только актуальные новости, полезная информация и примеры из практики", — рассказала Коломиец.

Читайте также:
Министра юстиции Украины оштрафовали за невыполнение решения суда

Все предложения, идеи и вопросы по работе Telegram-канала "Бесплатная правовая помощь" Кабмин просит направлять на e-mail: press@legalaid.gov.ua.

Кроме этого, информацию о работе системы БПД можно найти в следующих социальных сетях:

www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid;

www.instagram.com/ualegalaid;

www.youtube.com/user/Legalaidgovua;

официальный сайт — legalaid.gov.ua.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины запустил в стране "горячую линию" по предупреждению домашнего насилия.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Telegram покусился на лавры Tinder
Telegram покусился на лавры Tinder
Facebook запустил новый сервис-конкурент Pinterest
Facebook запустил новый сервис-конкурент Pinterest
Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, работавшую в Украине (ФОТО)
Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, работавшую в Украине (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Спокойствие или буря: что ждет валютный рынок

  2. В РФ назвали условие для проведения следующей "нормандской встречи"

  3. В Китае запустили производство первого лекарства от коронавируса

  4. Эксперты прогнозируют рост цен на жилую недвижимость в Киеве на 5-8%

  5. Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

Загрузка...