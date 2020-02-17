Минюст запустил Telegram-канал бесплатной правовой помощи

Система бесплатной правовой помощи (БПП) теперь имеет свой собственный Telegram-канал. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

По ее словам, в Telegram-канале будут публиковаться актуальные юридические советы, которые помогут лучше понимать свои права. Трудовое, семейное, пенсионное, земельное и иное законодательство с примерами из практики и советами относительно механизмов защиты нарушенных прав.

В Кабмине подчеркнули, что советы максимально адаптированы для людей, которые незнакомы с юридической терминологией, и подробно разъясняют правовые вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются в быту, на работе, во время отдыха или в семейных отношениях и тому подобное.

"Консультации готовят квалифицированные юристы системы БПП со всей Украины. Тематика определяется как на основании обращений за правовой помощью, так и учитывая судебные решения, новации законодательства и топ-темы в медийном пространстве. Только актуальные новости, полезная информация и примеры из практики", — рассказала Коломиец.

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Все предложения, идеи и вопросы по работе Telegram-канала "Бесплатная правовая помощь" Кабмин просит направлять на e-mail: press@legalaid.gov.ua.

Кроме этого, информацию о работе системы БПД можно найти в следующих социальных сетях:

www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid;

www.instagram.com/ualegalaid;

www.youtube.com/user/Legalaidgovua;

официальный сайт — legalaid.gov.ua.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины запустил в стране "горячую линию" по предупреждению домашнего насилия.