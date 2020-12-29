Промышленность 60 минут назад

Минобороны договорилось о закупке трех Ан-178 (ФОТО)

Подписание документов прошло при участии Зеленского

&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
&quot;Антонов&quot; договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента
"Антонов" договорился о производстве трех самолетов для ВСУ. Фото: пресс-служба президента

Министерство обороны и государственное предприятие "Антонов" договорились о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. Как сообщает пресс-служба президента, подписание меморандума, а также контракта на закупку воздушных судов прошло 29 декабря при участии Владимира Зеленского.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они смогут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

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"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть", — подчеркнул глава государства перед церемонией подписания документа, которая прошла на заводе "Антонов".

Зеленский отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства Ан, в частности к военно-транспортным образцам.

"Но в то же время, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому такой шаг — вдвойне важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", — подчеркнул президент.

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Глава государства также отметил, что в будущем такие государственные заказы должны быть "не сенсацией, а нормой". Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства машзавода по восстановлению и усилению кадрового потенциала, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству — проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

Кроме того, Зеленский высказался за разработку Государственной научно-технической программы по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и необходимость проведения соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним также, что ранее в декабре Кабинет министров Украины освободил предприятия отрасли авиастроения от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

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