В Украине предприятия авиастроения освободили от уплаты ввозной пошлины и НДС

Кабинет министров Украины освободил предприятия отрасли авиастроения от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 декабря, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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"Мы продолжаем делать системные шаги для поддержки стратегических отраслей экономики, слышим запросы предпринимателей и реагируем на них. В частности, решение относительно льготного налогового режима является нашим ответом на обращение от представителей отрасли самолетостроения", — заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В частности, среди предприятий, которые обратились в Минэкономики — ООО "Научно-производственное объединение "Авиа", ООО "Гидробест", ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП", АО "Днепропетровский агрегатный завод", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс".

Указано, что это постановление расширяет перечень товаров для импорта в льготном режиме на 75 позиций. В частности, речь идет о сырье, материалах, комплектующих, станках, которые не производятся в Украине.

"Налоговые льготы позволят предприятиям на высвободившиеся деньги внедрять новейшие технологии, увеличивать объемы производства, усиливать свою конкурентоспособность. В свою очередь, это также повлияет на сохранение и увеличение рабочих мест, выполнение государственных и международных заказов", — рассчитывают в Кабмине.

Ранее стало известно, что руководство Украины планирует каждый год выделять на развитие авиастроительной отрасли 2 млрд грн.

Как сообщалось, 27 июня 2020 года в Харькове прошел съезд ассоциаций авиастроителей, в ходе которого поднимались такие вопросы, как выпуск серийных самолетов с 2014 года, долги Харьковского авиационного завода, сложности с иностранными контрактами у завода "Антонов" и отсутствие госзаказов на авиационную технику.

Во время собрания представители авиационной отрасли потребовали от государства не только создания министерства, но и создания национального перевозчика, госзаказов, как в гражданской, так и в военной сфере, и активной помощи в поиске партнеров