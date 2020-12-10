Транспорт 50 минут назад

В Украине предприятия авиастроения освободили от уплаты ввозной пошлины и НДС

Соответствующее постановление Кабмина расширяет перечень товаров для импорта в льготном режиме на 75 позиций

Фото: facebook.com/antonov.company Фото: facebook.com/antonov.company
Фото: facebook.com/antonov.company

Кабинет министров Украины освободил предприятия отрасли авиастроения от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 9 декабря, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы продолжаем делать системные шаги для поддержки стратегических отраслей экономики, слышим запросы предпринимателей и реагируем на них. В частности, решение относительно льготного налогового режима является нашим ответом на обращение от представителей отрасли самолетостроения", — заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В частности, среди предприятий, которые обратились в Минэкономики — ООО "Научно-производственное объединение "Авиа", ООО "Гидробест", ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП", АО "Днепропетровский агрегатный завод", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс".

Указано, что это постановление расширяет перечень товаров для импорта в льготном режиме на 75 позиций. В частности, речь идет о сырье, материалах, комплектующих, станках, которые не производятся в Украине.

"Налоговые льготы позволят предприятиям на высвободившиеся деньги внедрять новейшие технологии, увеличивать объемы производства, усиливать свою конкурентоспособность. В свою очередь, это также повлияет на сохранение и увеличение рабочих мест, выполнение государственных и международных заказов", — рассчитывают в Кабмине.

Читайте также:
Государство впервые за 30 лет сделает заказ на самолеты у ГП "Антонов" — министр

Ранее стало известно, что руководство Украины планирует каждый год выделять на развитие авиастроительной отрасли 2 млрд грн.

Как сообщалось, 27 июня 2020 года в Харькове прошел съезд ассоциаций авиастроителей, в ходе которого поднимались такие вопросы, как выпуск серийных самолетов с 2014 года, долги Харьковского авиационного завода, сложности с иностранными контрактами у завода "Антонов" и отсутствие госзаказов на авиационную технику. 

Во время собрания представители авиационной отрасли потребовали от государства не только создания министерства, но и создания национального перевозчика, госзаказов, как в гражданской, так и в военной сфере, и активной помощи в поиске партнеров

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Тернопольской области рухнул самолет: полиция установила погибшего (Обновлено, видео)
В Тернопольской области рухнул самолет: полиция установила погибшего (Обновлено, видео)
Россия увеличила экспортную пошлину на семечки до 30%
Россия увеличила экспортную пошлину на семечки до 30%
Boeing возобновил поставки 737 Max, а первая компания уже начала полеты
Boeing возобновил поставки 737 Max, а первая компания уже начала полеты
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине началась вторая волна безработицы

  3. 19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте

  4. Сроки поджимают: как скоро может запуститься игорный рынок

  5. СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушивания телефонов (ФОТО)

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...