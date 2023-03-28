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Місія, цінності та корпоративна культура — чому це вкрай важливі речі саме під час криз? Досвід ЕРАМ
Наталія Колядко, директорка з розвитку талантів в «ЕРАМ Україна», про цінність командної роботи та корпоративну культуру, яка рятує. Як це спрацювало в «ЕРАМ Україна» під час війни та чи будуть зміни у майбутньому?
Рівень стратегування та впровадження передових практик в українських бізнесах дозволяють припустити, що переважно компанії мають визначені місію, цінності та сформовану корпоративну культуру. З цим проблем немає. Проблеми починаються, коли вони лише декларуються. На ділі бізнес виграє тільки тоді, коли вони діють на практиці. Ба більше, коли над ними ретельно працюють. Будь-які хитрощі та нещирість будуть помітними через ставлення до співробітників і до клієнтів. Тим більше це стосується воєнного часу.
Якщо говорити про ЕРАМ, місія компанії була визначена давно — у спільноті професіоналів створювати технологічні рішення, щоб робити світ кращим, життя зручнішим. Для нас, як компанії з людиноцентричним підходом, фокус на людей, їхні потреби, переживання — це не про витрати, а про інвестиції. Коли ми говоримо про цінність кожної особистості, то це так само впливає на ухвалення рішень у кризових умовах. Ще до початку повномасштабного вторгнення наші люди знали, що вони основна цінність, і жодні матеріальні блага не є важливішими за їх порятунок. Про це була найперша комунікація компанії у лютому 2022 року, і ми досі лишаємося з цим пріоритетом — безпека людей. Люди відчувають це і готові повертати добре ставлення компанії. Щойно вони опинялися у безпечному місці, вони бралися до роботи, щоб підтримати компанію і тих колег, які перебували у небезпеці. Реалізація цієї цінності дозволила допомагати колегам довгі місяці окупації на сході та півдні. Вони продовжували отримувати фінансову компенсацію та лишалися на зв’язку з компанією. В результаті навіть у той важкий час за два тижні вдалося відновити продуктивність до понад 90%, а показники внутрішніх опитувань підтверджують зростання залученості фахівців та готовності спеціалістів рекомендувати компанію.
Говорячи про цінність командної роботи, ми культивуємо партнерство і взаємодопомогу в компанії. Гнучка структура дозволила у час найбільшого напруження успішно реалізовувати BCP-плани (плани з безперервності бізнесу), дякуючи колегам з різних куточків України та світу. Евакуацією людей займалися не лише адміністративний департамент чи HR-команда. Всі колеги, які мали можливість, брали завдання з переліку, очолювали той чи інший проєкт (гарячі лінії, евакуаційні, транспортні, хост-проєкти тощо) чи долучалися до наявних проєктів. І в цьому розумінні важливості своєї ролі, впливу на компанію відображається ще одна цінність компанії — фокусування на результаті. Тому ЕРАМ — це не про статуси, на одних завданнях «зустрічалися» директори та спеціалісти. Ми пишаємося здатністю великої компанії підтримувати культуру стартапу. Практикуючи модель «команда команд», ми отримували партнерство, ініціативу та результат.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Але йдеться не лише про управління людьми. Прагнення до досконалості в роботі, чесна співпраця, «вшита» інженерна ДНК у мирний час забезпечують високу якість цифрових рішень для клієнтів ЕРАМ. Але у 2022 році спеціалісти змогли використати це у BCP-активностях, застосовуючи проєктні підходи, інженерну експертизу: допомагали створювати архітектуру складних програм евакуації, релокації тощо. Культура ведення проєктів допомагала і в кризові часи.
Корпоративна культура — це не тільки те, що прописано у принципах та політиках компанії, а й сукупність формальних та неформальних правил: що тут заохочують, на основі чого ухвалюють рішення, чого не можна робити. Ця культура є в кожній компанії, але питання, чи знаємо ми, якою вона є насправді, чи докладаємо зусиль, щоб зробити її такою, як хочемо. Ми «кодуємо» свою корпоративну культуру на певні взаємодії, щоб згодом цей ключовий «код» так само каскадувався далі. Тому в ЕРАМ ми заохочуємо різноманіття думок, навіть контроверсійні точки зору приймаємо з повагою, ніби говоримо: тут можна дискутувати. Що посієш, те й пожнеш — цього ніхто не скасовував.
Корпоративну культуру можна назвати зрілою, коли збігається те, що маємо, та те, до чого прагнемо. Якщо наша культура «жива», ми можемо орієнтуватися, який діапазон наших угод з людьми. І нашим ставленням можемо збільшити ймовірність, що і наші колеги будуть відповідати взаємністю. Така культура може сформувати високий рівень довіри, коли колеги можуть покладатися на компанію. З іншого боку, ця велика довіра може мати й негативний ефект, коли перекладають всю відповідальність на роботодавця. Тому треба пам’ятати про баланс: найефективнішим рішенням буде партнерство з позиції дорослий дорослому, і перехід в інші ролі не є конструктивним.
Не кожен бізнес може витримати великі потрясіння. Питання в тому, як ми їх зустрічаємо. Пишаюся, що українські компанії переважно гідно відповіли на виклики. Та навіть якщо ми впевнені у своїй корпоративній культурі та цінностях, війна не закінчилася, а світ змінюється щодня. Тому раджу переглядати їх. Ретроспектива і рефлексія завжди потрібні й людині, і бізнесу. Тому дивимося на те, що ми робимо, куди йдемо, наскільки добрі наші дії, а також дії наших людей. Адже у цьому партнерстві ми розділяємо з ними відповідальність