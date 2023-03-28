Місія, цінності та корпоративна культура — чому це вкрай важливі речі саме під час криз? Досвід ЕРАМ

Наталія Колядко, директорка з розвитку талантів в «ЕРАМ Україна», про цінність командної роботи та корпоративну культуру, яка рятує. Як це спрацювало в «ЕРАМ Україна» під час війни та чи будуть зміни у майбутньому?

Рівень стратегування та впровадження передових практик в українських бізнесах дозволяють припустити, що переважно компанії мають визначені місію, цінності та сформовану корпоративну культуру. З цим проблем немає. Проблеми починаються, коли вони лише декларуються. На ділі бізнес виграє тільки тоді, коли вони діють на практиці. Ба більше, коли над ними ретельно працюють. Будь-які хитрощі та нещирість будуть помітними через ставлення до співробітників і до клієнтів. Тим більше це стосується воєнного часу.

Якщо говорити про ЕРАМ, місія компанії була визначена давно — у спільноті професіоналів створювати технологічні рішення, щоб робити світ кращим, життя зручнішим. Для нас, як компанії з людиноцентричним підходом, фокус на людей, їхні потреби, переживання — це не про витрати, а про інвестиції. Коли ми говоримо про цінність кожної особистості, то це так само впливає на ухвалення рішень у кризових умовах. Ще до початку повномасштабного вторгнення наші люди знали, що вони основна цінність, і жодні матеріальні блага не є важливішими за їх порятунок. Про це була найперша комунікація компанії у лютому 2022 року, і ми досі лишаємося з цим пріоритетом — безпека людей. Люди відчувають це і готові повертати добре ставлення компанії. Щойно вони опинялися у безпечному місці, вони бралися до роботи, щоб підтримати компанію і тих колег, які перебували у небезпеці. Реалізація цієї цінності дозволила допомагати колегам довгі місяці окупації на сході та півдні. Вони продовжували отримувати фінансову компенсацію та лишалися на зв’язку з компанією. В результаті навіть у той важкий час за два тижні вдалося відновити продуктивність до понад 90%, а показники внутрішніх опитувань підтверджують зростання залученості фахівців та готовності спеціалістів рекомендувати компанію.

Місія компанії була визначена давно — у спільноті професіоналів створювати технологічні рішення, щоб робити світ кращим, життя зручнішим

Говорячи про цінність командної роботи, ми культивуємо партнерство і взаємодопомогу в компанії. Гнучка структура дозволила у час найбільшого напруження успішно реалізовувати BCP-плани (плани з безперервності бізнесу), дякуючи колегам з різних куточків України та світу. Евакуацією людей займалися не лише адміністративний департамент чи HR-команда. Всі колеги, які мали можливість, брали завдання з переліку, очолювали той чи інший проєкт (гарячі лінії, евакуаційні, транспортні, хост-проєкти тощо) чи долучалися до наявних проєктів. І в цьому розумінні важливості своєї ролі, впливу на компанію відображається ще одна цінність компанії — фокусування на результаті. Тому ЕРАМ — це не про статуси, на одних завданнях «зустрічалися» директори та спеціалісти. Ми пишаємося здатністю великої компанії підтримувати культуру стартапу. Практикуючи модель «команда команд», ми отримували партнерство, ініціативу та результат.

Офіс EPAM у Львові у березні 2022 року став прихистком для колег, які рятувалися від війни

Але йдеться не лише про управління людьми. Прагнення до досконалості в роботі, чесна співпраця, «вшита» інженерна ДНК у мирний час забезпечують високу якість цифрових рішень для клієнтів ЕРАМ. Але у 2022 році спеціалісти змогли використати це у BCP-активностях, застосовуючи проєктні підходи, інженерну експертизу: допомагали створювати архітектуру складних програм евакуації, релокації тощо. Культура ведення проєктів допомагала і в кризові часи.

Корпоративна культура — це не тільки те, що прописано у принципах та політиках компанії, а й сукупність формальних та неформальних правил: що тут заохочують, на основі чого ухвалюють рішення, чого не можна робити. Ця культура є в кожній компанії, але питання, чи знаємо ми, якою вона є насправді, чи докладаємо зусиль, щоб зробити її такою, як хочемо. Ми «кодуємо» свою корпоративну культуру на певні взаємодії, щоб згодом цей ключовий «код» так само каскадувався далі. Тому в ЕРАМ ми заохочуємо різноманіття думок, навіть контроверсійні точки зору приймаємо з повагою, ніби говоримо: тут можна дискутувати. Що посієш, те й пожнеш — цього ніхто не скасовував.

Корпоративну культуру можна назвати зрілою, коли збігається те, що маємо, та те, до чого прагнемо. Якщо наша культура «жива», ми можемо орієнтуватися, який діапазон наших угод з людьми. І нашим ставленням можемо збільшити ймовірність, що і наші колеги будуть відповідати взаємністю. Така культура може сформувати високий рівень довіри, коли колеги можуть покладатися на компанію. З іншого боку, ця велика довіра може мати й негативний ефект, коли перекладають всю відповідальність на роботодавця. Тому треба пам’ятати про баланс: найефективнішим рішенням буде партнерство з позиції дорослий дорослому, і перехід в інші ролі не є конструктивним.

Ми пишаємося здатністю великої компанії підтримувати культуру стартапа. Практикуючи модель «команда команд», ми отримували партнерство, ініціативу та результат.

Не кожен бізнес може витримати великі потрясіння. Питання в тому, як ми їх зустрічаємо. Пишаюся, що українські компанії переважно гідно відповіли на виклики. Та навіть якщо ми впевнені у своїй корпоративній культурі та цінностях, війна не закінчилася, а світ змінюється щодня. Тому раджу переглядати їх. Ретроспектива і рефлексія завжди потрібні й людині, і бізнесу. Тому дивимося на те, що ми робимо, куди йдемо, наскільки добрі наші дії, а також дії наших людей. Адже у цьому партнерстві ми розділяємо з ними відповідальність