"Мотор Сич" начнет выпуск пассажирских вертолетов (ВИДЕО)

На запорожском предприятия "Мотор Сич" планируют начать производство композитных пассажирских вертолетов на восемь посадочных мест. Об этом президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил в комментарии FED.

По словам бизнесмена, на "Мотор Сич" построили линию, которая рассчитана на производство 60 вертолетов в год.

"Сейчас открываем цех по производству фюзеляжей. Следующий этап — это пассажирский вертолет, абсолютно композитный, из европейских материалов, на восемь человек", — сказал Богуслаев.

Он ответил, что на такую продукцию существует спрос.

В рамках форума "Большое строительство: авиация и туризм" в международном аэропорту "Борисполь" презентовали санитарный вертолет Ми-2МСБ-1, который оснащен европейским оборудованием и способен транспортировать больного в любом состоянии.

"Вертолеты наполовину композитные: композитные лопасти, стеклянная кабина, она полностью цифровая внутри — все произведено украинскими конструкторами, сертифицировано", — отметил Богуслаев.

От государства есть заказ на 25 таких вертолетов, в 2022 предприятие планирует выпустить 10 таких авиамашин.

На форуме также были представлены композитные лопасти и легкий ударный вертолет для военных — модернизация 8МСБ-В.

В ноябре 2021 года предприятие «Мотор Сич» получило также заказ на производство двигателей для разведывательно-ударных беспилотников большой продолжительности полета Bayraktar Akinci. До конца 2022 года предприятие должно поставить бюро "Прогресс" 30 комплектов деталей двигателя на общую сумму более 7 млн грн. Это уже второй контракт такого типа, по первому были поставлены 20 двигателей "Прогресс" для установки на Bayraktar Akinci.

При этом старейший флагман украинского машиностроения испытывает проблемы с инвесторами. Президент АО "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслав Богуслаев заявляет, что китайские покупатели акций завода в лице компании Skyrizon нарушили обязательство о вложении в 2018 году 250 млн долларов инвестиций и получении разрешения Антимонопольного комитета. Но считает, что полностью национализировать предприятие нецелесообразно и стоит оставить за китайцами 35%, а контрольный пакет — за государством.