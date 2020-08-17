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Набсовет мог поддержать Жмака на должность главы Укрзализныци взамен за свои кресла — СМИ

Позиция членов наблюдательного совета сменилась после встречи с министром инфраструктуры

Центральный офис "Укрзализныци". Фото: Википедия Центральный офис "Укрзализныци". Фото: Википедия
Центральный офис "Укрзализныци". Фото: Википедия

Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержал кандидатуру Владимира Жмака, которого называют протеже министра инфраструктуры, на должность главы компании.

Об этом сообщает сайт "24 телеканала", ссылаясь на свои источники в "Укрзализныце".

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По данным 24tv.ua, еще на прошлой неделе набсовет выбрал победителем конкурса экс-президента "Киевстара" Петра Чернышова. Но, по его данным, данная кандидатура могла не устраивать министра инфраструктуры Владислава Криклия. А победитель конкурса резко изменился после встречи министра с представителями набсовета.

"Им стал Владимир Жмак, который не имеет управленческого опыта большими компаниями, а во времена Михаила Саакашвили занимал пост заместителя главы Одесской ОГА", — рассказывает источник.

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Эту информацию подтверждают и эксперты. Еще до того, как стало известно о решении набсовета, аналитик Дмитрий Марунич сообщил, что Владимир Жмак заручился поддержкой "бэк-офиса" Криклия. По его словам, в частных разговорах члены наблюдательного совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы "Укрзализныцю" возглавил Владимир Жмак. А кандидатуру Чернышева, который вышел в финал конкурса, отклонили.

По данным источника "24 телеканала", Владислав Криклий мог поставить набсовету жесткий ультиматум — его кандидатура взамен на сохранение состава набсовета.

Кабмин может проголосовать за назначение Владимира Жмака уже в 26 августа, в среду, что, по оценке "24 телеканала" поставит под сомнение прозрачность проведения независимого конкурса на главу госкомпании.

Напомним, с середины апреля исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" является Иван Юрик. Поиском, отбором и собеседованиями занималась независимая компания Boyden Украина.

Среди финалистов конкурса, кроме Петра Чернышова, также были Ростислав Шурма и Иван Юрик.

 

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