Энергетика 20 минут назад

"Нафтогаз" начал прием заявок на подключение потребителей через "Новую почту"

Пока услуга будет доступна только в одной области, но летом ее собираются расширить на всю Украину

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" совместно с компанией NovaPay, входящей в группу компаний "Новая почта", запустили пилотный проект по смене поставщика газа.

Как сообщают в пресс-службе "Нафтогаза", теперь бытовые потребители газа могут подать заявку на подключение к его газоснабжению в 72 отделениях "Новой почты" в Полтавской области.

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В течение июня и июля компании планируется расширить это сотрудничество на все области Украины и привлечь к приему заявок более 1800 отделений "Новой почты".

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Чтобы подать заявку, клиенту нужно посетить одно из отделений почтовой компании со своим EIC-кодом (16-значным персональным газовым номером квартиры или дома клиента), а также с необходимым пакетом оригиналов документов (паспорт, ИНН, документ о собственности на жилье, согласие совладельца в случае его наличия). Услуга является бесплатной.

После обработки заявки клиент в течение трех-пяти рабочих дней получит информацию от ГК "Нафтогаз Украины" об успешном переходе и дальнейшие инструкции на свой электронный адрес.

Переход к новому поставщику произойдет автоматически. Сообщать в предыдущую газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Когда переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика.

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В компании поясняют, что менять трубы в случае смены поставщика также не нужно: газ будет доставляться по той же трубе и с использованием того же оборудования. Газоснабжение клиента во время или после смены поставщика не прекращается.

Напомним, что с 1 мая все поставщики автоматически перевели своих клиентов на новые годовые тарифные планы с фиксированной ценой до конца апреля 2022 года. "Нафтогаз Украины" продает в рамках годового тарифа топливо по 7,96 грн/кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Клиенты также могут подать заявку на подключение к ГК "Нафтогаз Украины" онлайн — на сайте gas.ua или в интернет-банкинге "Приват24", а также офлайн — в сети отделений Ощадбанка, ПУМБ, ТАС и в отделениях страховой группы ТАС.

Источник фото: Depositphotos

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