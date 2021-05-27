В Киеве рассказали, сколько будет стоить газ для населения целый год

Дочерняя компания ПАО Киевгаз "Киевгазэнерджи" установило цену природного газа для населения в рамках годового тарифа в размере 8,70 грн за кубометр.

Об сообщает пресс-служба компании, которая более месяца не публиковала никакой информации.

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По информации компании, на сегодняшний день газ закупается на открытом рынке по более высокой цене, чем установленная годовая цена, так как ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" пока не хочет подписывать с ней договор о купле-продаже газа.

"Киевгазэнерджи" работает над тем, чтобы обеспечить киевлян газом по наиболее приемлемой цене", — говорится в сообщении.

В настоящее время клиентами "Киевгазэнерджи" являются около 780 тысяч украинских домохозяйств.

Стоит напомнить, что Кабмин и Ассоциация городов Украины 9 февраля договорились о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды, тарификации услуг, а также обеспечения работы теплоснабжающих предприятий.

Согласно меморандуму, до конца отопительного сезона украинцы должны были бесперебойно получать отопление, а стоимость услуги поставки тепла и горячей воды в многоквартирных домах в течение этого сезона не должна была меняться.

Как сообщалось ранее, задолженность жителей Киева за потребленное тепло в завершившемся отопительном сезоне 2020/2021 годов выросла на 17% по сравнению с предыдущим сезоном.

Напомним, отопительный сезон в Киеве в этом году был продлен из-за погодных условий: отключать горожан от тепла начали 10 апреля.