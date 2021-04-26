От 7,88 грн и выше: сколько потребители будут платить с мая за газ

С 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года цена на газ по условиям годового тарифа будет составлять от 7,99 до 13,5 грн.

Такие цены обнародовали газоснабжающие компании. Соответствующие условия предусмотренные постановлением НКРЕКУ (Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг — Delo.ua), передает "ГазПравда".

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Так, всех потребителей, которые до сих пор пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты автоматически.

По состоянию на 26 апреля, самые низкие годовые цены — от 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр –предложили четыре компании.

В частности, цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн — ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн — ГК "Нафтогаз Украины".

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО "Волиньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт".

Компания YASNO, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, установила годовой тариф в размере 10,5 грн за кубометр (с НДС и тарифом оператора ГТС).

Годовой тариф от ООО "ЭРУ Трейдинг" составит 10,5 грн кубометр, ООО "ЭРУ Людям" — 10,18 грн за кубометр.

В то же время, несколько региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр.

Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр.

Напомним, стоимость природного газа летом 2021 года более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

Ранее сообщалось, что фиксированная годовая цена на газ для населения должна была заработать уже с 1 апреля. С этой даты переставало действовать ограничение цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленной для бытовых потребителей Кабинетом министров на февраль-март.

В Министерстве энергетики, напомним, отказались от продления такой меры. Тем временем после отмены ограничения ряд газсбытов повысил свои цены выше 6,99 грн/кубометр.

Источник фото: Depositphotos.