Цена газа летом 2021 года будет вдвое выше, чем в прошлом году — НБУ

Стоимость природного газа летом 2021 года более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

Ожидается, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги также будут расти, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2021 года).

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Указано, что по итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", — отмечается в обзоре.

Известно, что цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года — $88 за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в $250 в начале 2021 года. В марте цена снова упала до $210.

Как сообщалось, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года выросла на 60% до 8519,7 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за тысячу кубометров.

Таким образом, цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.

Ранее сообщалось, что фиксированная годовая цена на газ для населения должна была заработать уже с 1 апреля. С этой даты переставало действовать ограничение цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленной для бытовых потребителей Кабинетом министров на февраль-март.

В Министерстве энергетики, напомним, отказались от продления такой меры. Тем временем после отмены ограничения ряд газсбытов повысил свои цены выше 6,99 грн/кубометр.