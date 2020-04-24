Нардепы отменили штрафные баллы за нарушения ПДД при видеофиксации

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 2809, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. "За" проголосовали 302 народных депутата.

"Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

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Сейчас каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

С принятием этого закона, штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Напомним, в Киеве официально стартовал пилотный проект по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Еще в ноябре 2017 года Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения. А с 1 января 2018 года штрафы за несоблюдение ПДД существенно выросли — до 40 тысяч грн.