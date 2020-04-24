Транспорт 1 час назад

Нардепы отменили штрафные баллы за нарушения ПДД при видеофиксации

Теперь штрафы водители будут оплачивать деньгами

Нардепы отменили штрафные баллы за нарушения ПДД при видеофиксации Нардепы отменили штрафные баллы за нарушения ПДД при видеофиксации
Фото: 24 канал

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 2809, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. "За" проголосовали 302 народных депутата.

"Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

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Сейчас каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

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В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

С принятием этого закона, штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

Напомним, в Киеве официально стартовал пилотный проект по установке камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Еще в ноябре 2017 года Аваков представил на спецзаседании Кабмина законодательные предложения, разработанные МВД в сфере безопасности движения. А с 1 января 2018 года штрафы за несоблюдение ПДД существенно выросли — до 40 тысяч грн

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