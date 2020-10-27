Названы самые технологичные и инновационные города Украины за 2020 год

Эксперты в области технологий smart-city определили 12 самых технологичных и инновационных городов Украины. Как сообщает компания-разработчик и поставщик IT-решений "ИТ-Интегратор", конкурс Smart City Awards прошел в рамках форума Kyiv Smart City Forum 2020.

Форум впервые состоялся в онлайн-формате, что позволило организаторам максимально привлечь лучших мировых экспертов отрасли из Украины, Нидерландов, США, Испании, Германии и Великобритании.

Из более 100 заявок жюри определило лучшие города в восьми номинациях. Также это позволило собрать около 10 тысяч участников, что вдвое больше, чем в прошлом году, когда форум проходил в оффлайне.

Победители выбирались по нескольким критериям: насколько местная власть внедряет оригинальные и новаторские решения по цифровизации и развитию инфраструктуры города; улучшаются ли системы и сети в результате такой работы; в какой мере реализуются цифровые технологии и насколько эти проекты экономически эффективны, а также оказывают ли они позитивное влияние на жизнь жителей.

Награды распределились следующим образом:

Лучший энергоэффективный город с населением более 100 тысяч человек — Тернополь

Лучший энергоэффективный город с населением менее 100 тысяч человек — Каменец-Подольский

Лучший экологический город с населением более 100 тысяч человек — Львов

Лучший экологический город с населением менее 100 тысяч человек — Тетиев

Лучший смарт-безопасный город с населением более 100 тысяч человек — Днепр, Винница

Лучший цифровой город с населением более 100 тысяч человек — Харьков

Лучший инклюзивный город с населением более 100 тысяч человек — Никополь

Лучший инклюзивный город с населением менее 100 тысяч человек — Пирятин

Лучший архитектурный город с населением более 100 тысяч человек — Львов

Лучший архитектурный город с населением менее 100 тысяч человек — Тростянец

Лучшый мобильный город с населением более 100 тысяч человек — Львов

Лучшый мобильный город с населением менее 100 тысяч человек — Мукачево

Напомним, на Kyiv Smart City Forum, прошедшем 8 октября, презентовали тенденции умных городов-2021.