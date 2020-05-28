"Ника-тера" переоборудовала часть порта с перевалки удобрений на зерно

"Морской специализированный порт Ника-Тера", входящий в Group DF, завершил очередной этап модернизации второго погрузрайона, специализирующегося на обработке сыпучих грузов.

В частности, порт окончил строительство и приступил к эксплуатации современного причально-весового комплекса, сообщает пресс-служба группы компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

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Указано, что новый весовой комплекс состоит из двух технологических линий. Максимальная производительность каждой их них — до 1800 кубометров в час.

Как отмечается, монтаж береговых бункерных весов осуществлен без прерывания основного технологического процесса погрузки судов благодаря индивидуально разработанному проекту и уникальной методике сборки.

"Строительство причально-весового комплекса позволило перепрофилировать второй грузовой район под перевалку зерновых культур и шрота. Ранее этот грузовой район специализировался исключительно на перевалке минеральных удобрений", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе уверяется, что новый причально-весовой комплекс прошел необходимые испытания и сертификацию в Национальном научном центре "Институт Метрологии".

По словам начальника порта Алима Агакишиева, инвестиции во второй грузовой район позволили существенно увеличить пропускную способность порта, повысив потенциал предприятия в целом. Новый весовой комплекс позволяет выполнять взвешивание сельскохозяйственных грузов быстрее и точнее при их перевалке на водный транспорт.

Известно, что строительство весового комплекса является частью масштабной программы технического переоснащения грузовых районов порта. Реконструкция второго погрузрайона выполнялась поэтапно, начиная с 2017 года и включила в себя: перепрофилирование складов для минудобрений под хранение зерновых и шрота, строительство 2 станций разгрузки автомобилей, модернизацию станции разгрузки железнодорожных вагонов, а также монтаж причально-весового комплекса.

Как сообщается, всего в модернизацию Грузового района №2 акционером порта было вложено более 40 млн грн.

Ранее береговые бункерные весы функционировали лишь на первом грузовом районе, который специализируется на перевалке зерновых культур. После перепрофилирования второго района, возможно одновременное взвешивание и загрузка четырех судов зерновыми грузами на разных причалах.

"Мы строим современный порт, отвечающий лучшим международным практикам. … Стоимость нового причального весового комплекса составляет около $1 млн, а его технические характеристики соответствуют всем правилам Ассоциации по торговле зерном и кормами (GAFTA)", — прокомментировал Агакишиев.

Теперь в порт входят 4 специализированных комплекса (грузовых района):

- зерновой комплекс;

- комплекс по перевалке минеральных удобрений, зерновых и шрота;

- комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и штучно-тарных грузов;

- комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1900 погонных метров.

В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 млн т грузов. По сравнению с 2018 годом прирост составил 2,8 млн т или 48%. По итогам первого квартала 2020 года грузооборот порта составил 1,87 млн т грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF, которая с 2011 года инвестировала в развитие порта более 1,5 млрд грн. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч т. В настоящее время объем хранилищ зерновых достигает до 515 тысяч т.