Nike купила виртуальную обувную компанию, которая выпускает кроссовки "для метавселенной"

Американская компания Nike приобрела производителя виртуальных кроссовок RTFKT Studios, который, в частности, выпускает обувь "для людей в метавселенной". Об этом сообщает Theverge.

Компания Nike называет RTFKT Studios "ведущим брендом, который использует передовые инновации для создания предметов коллекционирования нового поколения, сочетающих культуру и игры".

В RTFKT рассказали, что в феврале 2021 года за шесть минут стартап продал 600 пар виртуальных кроссовок (NFT) на общую сумму более 3,1 миллиона долларов. Теперь производитель виртуальных кроссовок намерен развиваться дальше в своей сфере деятельности.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

RTFKT, поддерживаемый A16Z, запустил сотрудничество с японским художником Такаши Мураками, предложив ряд продуктов для метавселенных — готовые цифровые аватары с различными коллекционными элементами.

Покупая стартап, в Nike отметили, что его основатели Бенуа Паготто, Крис Ле и Стивен Василев использовали "новейшие игровые движки, NFT, аутентификации на блокчейне и дополненную реальность для создания единственных в своем роде виртуальных продуктов".

Сумма сделки не разглашается. Nike просто разместила логотип RTFKT в виде молнии рядом с собственными знаковыми знаками галочки, Jumpman и Converse. В отличие от RTFKT, продукты этих брендов существуют в реальном мире.

RTFKT был основан в январе 2020 года. На его сайте сказано, что "человеческое развитие сознания ускорилось быстрее, чем ожидалось. Мы здесь, чтобы ускорить наше цифровое будущее".

Напомним, Марк Цукерберг, СЕО компании Meta, которая ранее называлась Facebook, заявлял, что он провел ребрендинг своей компании, так как хочет "построить метавселенную".

При этом неизвестно, выпускает ли RTFKT кроссовки для метавселенной компании Meta или для какой-то другой реальности.