На Kickstarter собирают финансирование на кроссовки, из которых вырастают яблони

Канадец Люк Хоул создал разлагающиеся экологические кроссовки, из которых может вырасти настоящая яблоня.

Об этом пишет newfood.media.

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Концепт кроссовок от североамериканского бренда Houle внешне ничем не отличается от привычной пары ботинок, но по истечении срока эксплуатации их можно компостировать.

Сейчас канадский дизайнер запустил кампанию на Kickstarter и собирает финансирование на свою уникальную разработку.

Кроссовки Johnny изготовлены из 100% биоразлагаемых и сертифицированных материалов Fair Trade.

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Водонепроницаемые кроссовки хорошо амортизируются, обеспечивая тем самым комфорт и легкость. Доступны в двух цветах: черный или белый, оба с красной шнуровкой.

В случае успешной кампании пару экологических кроссовок можно будет приобрести за $109, которые покупатель получит уже следующим летом в упаковке, которая также подвергается переработке.

Необычным дополнением уникальной обуви является то, что поместив пару изношенных ботинок в землю, из них можно вырастить яблоню.

Каждый ботинок в подошве из натурального каучука содержит покрытые удобрением семена яблони.

"Биологически разлагающиеся кроссовки вырастают в дерево. Тем самым мы не только помогаем устранить пластик, но и компенсировать углеродный след людей", — заявил Люк Хоул, разработчик уникальной обуви.

Напомним, украинский стартап Effa представил новый продукт — бумажную бритву.