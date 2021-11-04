Украинский стартап представил бритву из бумаги

В рамках Web Summit 2021, который проходит в португальском Лиссабоне, украинский стартап Effa представил новый продукт — бумажную бритву.

Об этом пишет dev.ua.

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Даша Кичук, СЕО компании Effa представила биоразлагаемую зубную щетку и бритву из бумаги.

Она рассказала, что бритва сделана по такому же принципу как и щетка: тело из бумаги, головка из кукурузного крахмала плюс лезвие. Пользоваться ею можно, пока не затупиться лезвие, далее отделить головку от тела и отдать на переработку. Лезвие так же легко отделяется.

Еffa планирует выйти на массовое производство бритвы.

Отметим, компания Effa выпускает одноразовые зубные щетки из экологически чистых биоразлагающихся материалов, которые продает отелям и авиалиниям. Компания позиционирует себя как производителя линейки товаров, зубная щетка — это первый продукт Effa. Бритва из бумаги компанией была представлена впервые.

Идея проекта появилась в 2018 году. В 2020 Effa приняла участие в акселераторе Startup Wise Guys. В 2021 получила грант в $50 000 USF и выиграла питч от Ukrainian Startup Fund и Western NIS Enterprise Fund, по итогам которого примет участие в CES 2022 в начале января 2022 в Лас Вегасе.

Напомним, украинская компания Competera, разрабатывающая сервис для ценообразования на основе искусственного интеллекта, 25 октября привлекла в рамках late-seed-раунда инвестиций на 1,5 млн долларов.