Транспорт 1 час назад

"Новая почта" начала доставлять грузы "Ин Тайма"

Все отправления клиентов "Ин Тайма", которые попадут в "Новую почту", будут доставлены в почтовые отделения города получателя

"Новая почта" начала доставлять грузы "Ин Тайма" "Новая почта" начала доставлять грузы "Ин Тайма"
Фото: АРУ

"Новая почта" начала помогать клиентам "Ин Тайм" с доставкой их грузов. Об этом сообщает пресс-служба компании

"Мы достигли частичных договоренностей по доставке крупногабаритных грузов клиентам компании. Грузы будут обрабатываться на наших терминалах. Сейчас, после проведенной инвентаризации, мы уже начали прием грузов на отправку в городе Днепр", — говорится в сообщении.

Все отправления клиентов "Ин Тайма", которые попадут в "Новую почту", будут доставлены в почтовые отделения города получателя.

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Контактный центр "Новой Почты" предварительно свяжется с получателями грузов для согласования деталей доставки.

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В компании подчеркнули, что на сегодняшний момент "Новая Почта" не ведет переговоров о выкупе и/или реструктуризации бизнеса "Ин Тайм": всей компании или ее части.

Ранее сообщалось, что служба доставки "Ин Тайм" остановила доставку отправлений и планирует привлечь другие компании для завершения доставки грузов.

Компания "Ин Тайм" основана в 2002 году, она предоставляет услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. В настоящее время сеть "Ин Тайм" насчитывает более 602 отделения.

Согласно данным Госреестра, собственниками являются ее директор Евгений Грачев и Виктория Грачева.

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