Новинки в системе CONTR AGENT как залог надежного партнерства и защищенного бизнеса

Компания ЛІГА:ЗАКОН представила рынку новинки своего продукта CONTR AGENT. Теперь украинский бизнес получит еще больше возможностей для проверки и мониторинга своих партнеров.

Новые аналитические функции, появившиеся в CONTR AGENT, предоставляют пользователям целый ряд преимуществ по получению следующей информации:

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• Данные из Автоматизированной системы исполнительного производства и Единого реестра должников;

В систему поиска и анализа контрагентов CONTR AGENT добавлена информация из Автоматизированной системы исполнительного производства, благодаря чему возможно просматривать общее количество исполнительных производств (открытых и закрытых), информацию о номере исполнительного производства, категории взыскания и исполнителе.

В случае если взыскание осуществляется в пользу компании — есть возможность перейти на карточку данной компании и просмотреть более подробную информацию. Все данные из Автоматизированной системы исполнительного производства доступны на странице "Досье компании" в блоке "Министерство юстиции".

Также в системе CONTR AGENT доступна информация, содержащаяся в Едином реестре должников, который ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников для предупреждения отчуждения ими имущества. Таким образом, сведения о компании-должнике будут автоматически отражены и в CONTR AGENT.

• Информация о ключевых персонах в компании (руководителях и бенефициарах);

Еще одна новинка в системе CONTR AGENT предусматривает возможность просмотра досье ключевых персон в компании. Поиск осуществляется по ФИО руководителей и бенефициаров компаний. CONTR AGENT предоставляет следующие данные по Персоне:

- перечень компаний, которые на сегодняшний день связаны с Персоной, а также информацию об их уставном капитале, основном КВЭДе, количестве сотрудников;

- перечень компаний, где Персона была ключевой фигурой в прошлом (так называемая историческая справка);

- связи Персоны. В отличие от связей с компаниями, здесь ключевой отправной точкой является Персона, с которой связаны другие компании, адреса, контактные данные;

- информацию о госзакупках и суммах контрактов, в которых выигрывали компании, где Персона указана бенефициаром, а также информацию относительно тендеров: с общими суммами контрактов и количеством выигранных тендеров;

- если Персона является ПЭП (или другим лицом, которое обязано представлять ежегодную декларацию), система предоставляет все найденные ежегодные декларации;

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- если Персона является еще и ФЛП, то система предоставляет данные ЕГР, информацию из реестров УКРИНФОРМа и Минюста, санкционных списков, тендеров, где ФЛП принимал участие, историю изменений по ФЛП, а также историю налогового долга ФЛП и проверках.

• Данные рыночного (маркетингового) и финансового скорингов;

Теперь в аналитической системе поиска и анализа контрагентов CONTR AGENT появилось новое преимущество в виде финансового и рыночного (маркетингового) скорингов компании. В переводе с английского "скоринг" — это получение баллов (scores). То есть CONTR AGENT содержит систему оценки финансовой устойчивости и рыночной силы компании, которая состоит из предварительно рассчитанных аналитиками финансовых показателей — points.

Таким образом, финансовый скоринг — это быстрая и удобная система оценки платежеспособности компании, а рыночный скоринг — это оценка ее рыночной силы и динамичности.

Результаты скорингов от CONTR AGENT представляют собой композитные индексы важных финансово-экономических индикаторов FinIndex и MarketIndex.

FinIndex отражает состояние ликвидности, платежеспособности, рентабельности и деловой активности компании. Данный индекс не является кредитным рейтингом компании, но предоставляет короткий анализ оценки финансовых рисков компании, благодаря которому пользователи сервиса могут принять решение относительно необходимости дальнейшего и более подробного изучения ситуации по контрагенту или партнеру.

MarketIndex — это интегральный показатель, базирующийся на основных рыночных маркерах компании, отражающих долю в секторе, место компании в отрасли, активность роста по сравнению с конкурентами на рынке. Финансовый и рыночный (маркетинговый) скоринги открывают для украинского бизнеса следующие возможности:

- комплексное отражение состояния ликвидности, платежеспособности, рентабельности, стабильности и деловой активности компании;

- подробное отражение места компании в секторе и на рынке, доли рынка и субрынка, доли в секторе, а также относительные, абсолютные и среднегодовые показатели динамики роста компании;

- помощь в прогнозировании рисков и сокращение расходов;

- защита от кредитного мошенничества и возможность вести продуманную финансовую политику;

- прогнозирование вероятности банкротства компании;

- объективную оценку силы и динамичности компании при выборе партнера или контрагента.

Стоит отметить, что новая функциональность рыночного и финансового скорингов доступна во всех без исключения лицензиях системы CONTR AGENT.

"Продукт CONTR AGENT с удовольствием используется для работы с бизнес-рисками, потому что он анализирует данные из десятков реестров, подавая их в удобной форме. CONTR AGENT показывает связи между бизнесами и людьми, и он облачный, то есть доступен в любой момент тому, у кого есть интернет. Впрочем сегодня потребности клиентов трансформировались: им недостаточно просто данных, им нужна аналитика и выводы. Именно поэтому компания ЛІГА:ЗАКОН добавила в продукт финансовый и маркетинговый скоринги, а также другие новинки. Они позволяют сделать обьективную оценку будущего и действующего контрагента, проанализировать его надежность, платежеспособность и устойчивость его положения на рынке, а значит правильно выстроить стратегию сотрудничества", — отмечает Валерий Решетняк, директор LegalTech-бизнеса компании ЛІГА:ЗАКОН.

Как видим, новинки в системе CONTR AGENT позволяют осуществлять полный и объективный анализ своего партнера в режиме 24/7, а также минимизировать возможные риски. А это, в свою очередь, станет залогом надежного партнерства и защищенного бизнеса.

Напомним, CONTR AGENT — сервис проверки надежности и мониторинга бизнес-партнеров от компании ЛІГА: ЗАКОН. Сервис CONTR AGENT позволяет проверить своих контрагентов на наличие налогового долга, судебного решения, начала процедуры банкротства, получать оперативную информацию об изменениях, которые произошли в избранных контрагентов онлайн и объективно оценивать риски сотрудничества.