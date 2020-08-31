В модуле YouControl появились данные о спонсорах политических партий

В модуле YouControl People появились данные о связи физических лиц с политическими партиями.

Обновления касаются наблюдателей на выборах и финансирования политических партий, сообщается на сайте этой системы.

Указано, что эти данные в первую очередь пригодятся риск-менеджерам, службе безопасности и всем сотрудникам, перед которыми стоит задача сверить соответствие предоставленных данных официальной информации из ЦИК и НАПК.

Как отмечается, блок "ЦИК" в модуле дополнен сведениями об официальных наблюдателях на выборах народных депутатов 2019, 2016, 2015, 2014, 2012, 2007, 2006 и 2002 годов:

- от партий;

- от общественных организаций;

- от иностранного государства;

- от международной организации;

- аккредитованных СМИ.

На выборах Президента Украины 2019, 2014, 2010, 2004, 1999 годов:

- от кандидатов;

- от партий;

- от общественных организаций;

- от иностранного государства;

- от международной организации;

- аккредитованных СМИ.

Также появились данные по выборам в президенты Украины:

- о кандидатах;

- о доверенных лицах;

- о составе окружной избирательной комиссии.

По финансированию политических сил, об этом тоже можно узнать досье физического лица. А точнее:

- если человек предоставлял партиям в пользование личную недвижимость или автотранспорт;

- кто делал взносы в избирательный фонд партии;

- лица, получившие платежи от партий согласно отчетам о расходах;

- лица, получившие платежи от партий с отчетами о финансовых обязательствах.

Известно, что поиск осуществляется по ФИО.

Чтобы начать проверку, откройте модуль YouControl People (физические лица) — Проверка.

Укажите ФИО в соответствующем поле и нажмите "Проверить лицо".

Для перехода в блок "ЦИК" или "Финансирование партий" — выберите в меню досье слева.

В этом случае мы видим, что физическое лицо в течение нескольких лет делало финансовые взносы в фонд одной партии или кто-то перечислял от ее имени.

Каждую запись можно раскрыть нажатием на синюю стрелку-треугольник и увидеть подробности:

- код ЕГРПОУ партийной ячейки и его название;

- дату поступления перевода;

- номер расчетного документа и банк;

- сумму перевода.

В блоке ЦИК также можно увидеть членство физлиц в политических партиях, участие в выборах в разных ролях, доверенных лиц кандидатов в депутаты, номера одномандатных избирательных округов, а также является ли лицо субъектом декларирования или национальным публичным деятелем.

Сообщается, что данные, которые поступают в систему YouControl из официальных реестров ЦИК и НАПК, удалось добавить в систему при содействии аналитиков Общественного движения "Честно".

Как известно, с 2016 по 2017 год Отчет о финансировании партий подавался в ЦИК, после 2017 года — в НАПК.

Ранее эксперты общественного движения "Чесно", при поддержке Международного фонда "Возрождение", сопоставили финансовые отчеты политических партий и избирательные отчеты самовыдвиженцев со списком ТОП-100 самых богатых украинцев. Таким образом общественники выяснили, кто из наиболее обеспеченных украинцев финансировал политиков страны.