Новую версию смартфона Samsung Galaxy должны показать в начале августа 2020 года. Об этом сообщил сетевой информатор под псевдонимом Ice Universe на своей странице в социальной сети Twitter.

"August 5, TheNextGalaxy", — назвал предполагаемую дату релиза новинки инсайдер, который часто делится достоверной эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии,

По его словам, следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, на котором состоится презентация сразу нескольких новых устройств, запланирована на 5 августа 2020 года, передает IXBT.

Ожидается, что на презентации покажут линейку планшетов Samsung Galaxy Note20, гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold 2, новую версию раскладушки Samsung Galaxy Z Flip с поддержкой 5G, а также планшеты Samsung Galaxy Tab S7/S7+.

Читайте также: Samsung пошел на конфликт со своей дочерней компанией ради удешевления гибких экранов

Что касается умных часов Samsung Galaxy Watch 3, то их могут представить раньше — уже 22 июля. Так, часы уже появились на официальном сайте Samsung.

Отметим, Ice Universe неоднократно первым предоставлял достоверные сведения о грядущих смартфонах Samsung. Он спрогнозировал анонс датчика изображения Samsung ISOCELL GN1, который был представлен через несколько дней после этого.

Кроме того, именно Ice Universe был человеком, который первым употребил к сильно изогнутым по бокам дисплеям новых смартфонов название "экраны-водопады", как у Vivo Nex 3. Также он предсказал появление на рынке Xiaomi Mi Mix Alpha с опоясывающим экраном.

Напомним, ранее в Samsung заявили, что активно работают над подготовкой и выпуском новой пластиковой карты Samsung Pay.