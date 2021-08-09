Транспорт 40 минут назад

Одесситы покупают самые дорогие авто

Средняя стоимость нового авто в Одессе составила $36 тысяч

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В июле 2021 года в Украине было зарегистрировано 9,8 тысячи новых автомобилей, на приобретение которых было потрачено около 305 млн долларов.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром", 75% от зарегистрированных в июле автомобилей составляли кроссоверы и внедорожники. Дизельными двигателями были оборудованы 23% автомобилей. Средняя цена составила $32 тысячи, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования.

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По информации "Укравтопрома", лидером по количеству зарегистрированных автомобилей в июле был Киев. В ТОП-5 регионов также вошли Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье.

При этом самые дорогие авто покупали в Одессе — там средняя цена превысила $36 тысяч.

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Самой популярной маркой в ​​Украине была Toyota. Украинцы купили 1 тысячу 535 таких автомобилей на сумму более $52 млн. Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей. Кроме него часто покупали Kia Sportage и Renault Duster.

Напомним, в мае украинские номера получили 33,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. 

А в январе-мае украинскую прописку получили 159,6 тысячи бывших в употреблении легковых автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в четыре раза больше количества проданных в Украине новых авто с начала 2021 года (8,5 тысячи).

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