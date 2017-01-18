Одесский припортовый завод готовит план погашения 1 млрд гривень долга за газ

18 января 2017, 16:05
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ОПЗ на собрании 6 февраля намерен утвердить порядок реструктуризации долга перед "Нафтогазом"

Одесский припортовый завод готовит план погашения 1 млрд гривень долга за газ | Энергетика | Дело Увеличить картинку

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) собирает своих акционеров на внеочередное собрание 6 февраля, чтобы обсудить реструктуризацию долга перед НАК "Нафтогаз Украины". Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР.

ОПЗ задолжал "Нафтогазу" свыше 1 млрд грн за поставленный в 2016 году газ.

Акционеры должны принять решение о предварительном предоставлении согласия на осуществления обществом крупных сделок и рассмотреть вопрос реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом".

Осенью 2016 года Кабинет министров установил спецобязательство для "Нафтогаза Украины" — поставлять по 300 млн куб. м газа на ОПЗ ежемесячно. НАК не имел права отключать завод в случает задержек оплаты (до конца 2016 года или до приватизации завода).

Причиной такого решения правительства стали высокие цены на природный газ и низкие цены на мировом рынке удобрений (основной продукции завода).

В результате, ОПЗ оплатил всего 5% поставленного газа. После повторного провала приватизации Фонд госимущества принял решение остановить завод. Кроме того свой пост покинул многолетний руководитель ОПЗ — Валерий Горбатко.

Основные условия реструктуризации долга ОПЗ перед "Нафтогазом" уже утвердили в Кабмине: завод начнет погашение долга 1 апреля 2017 года, и будет выплачивать его два года.

По материалам: "Дело"
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Теги: опз 00206539 , энергетика , нафтогаз 20077720 , газ , долг , фги

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Одесский припортовый завод готовит план погашения 1 млрд гривень долга за газ | Энергетика | Дело
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