Одесский припортовый завод готовит план погашения 1 млрд гривень долга за газ

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) собирает своих акционеров на внеочередное собрание 6 февраля, чтобы обсудить реструктуризацию долга перед НАК "Нафтогаз Украины". Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР.

ОПЗ задолжал "Нафтогазу" свыше 1 млрд грн за поставленный в 2016 году газ.

Акционеры должны принять решение о предварительном предоставлении согласия на осуществления обществом крупных сделок и рассмотреть вопрос реструктуризации задолженности перед "Нафтогазом".

Осенью 2016 года Кабинет министров установил спецобязательство для "Нафтогаза Украины" — поставлять по 300 млн куб. м газа на ОПЗ ежемесячно. НАК не имел права отключать завод в случает задержек оплаты (до конца 2016 года или до приватизации завода).

Причиной такого решения правительства стали высокие цены на природный газ и низкие цены на мировом рынке удобрений (основной продукции завода).

В результате, ОПЗ оплатил всего 5% поставленного газа. После повторного провала приватизации Фонд госимущества принял решение остановить завод. Кроме того свой пост покинул многолетний руководитель ОПЗ — Валерий Горбатко.

Основные условия реструктуризации долга ОПЗ перед "Нафтогазом" уже утвердили в Кабмине: завод начнет погашение долга 1 апреля 2017 года, и будет выплачивать его два года.