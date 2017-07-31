Одесский припортовый завод ищет нового партнера для давальческой схемы

ПАО "ОПЗ" предлагает вернутся к давальческой схеме работы: завод объявил 1-2 августа 2017 года датой предварительных переговоров, по итогам которых 9-10 августа проведет конкурс поставщиков газа. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Для запуска заводу необходимо около 3 млн куб. м газа, а также примерно $600 тыс. на другие расходы. От компании-давальца требуется аванс за переработку в первом месяце поставки — в расчете на работу одного агрегата по производству аммиака и двух агрегатов по производству карбамида в размере не менее 70% общей месячной стоимости услуг с учетом тарифов на переработку.

Партнер ОПЗ также должен заплатить аванс за транспортировку природного газа (исходя из минимального объема природного газа в первом месяце поставки) от пункта поставки природного газа до задвижки АО "ОПЗ".

Как уточнил первый заместитель генерального директора ОПЗ Николай Щуриков, ремонт, который начали на заводе после очередной вынужденной остановки, почти закончен и к концу августа 2017 года ОПЗ можно будет запустить вновь.

На данный момент, отношения с ЭРУ Трейдинг, которая с весны поставляла на завод природный газ по давальческой схеме, закончены. Щуриков подтвердил, что ЭРУ получила и рассчиталась с ОПЗ за произведенную продукцию.

Напомним, в начале июля 2017 года ОПЗ в очередной раз остановился из-за подорожания природного газа.