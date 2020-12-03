Одесский завод начал производство кислородных концентраторов для больных Covid-19

Предприятие "Телекарт-Прибор" (Одесса) начинает производство кислородных концентраторов "Бриз-20" для помощи больным Covid-19. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

По его словам, первая партия в 160 концентраторов появится уже в декабре, а с февраля предприятие будет готово выпускать уже до 3 тысяч аппаратов в месяц.

"В состав разработчиков кислородного концентратора вошли как молодые украинские инженеры, например, один из которых сейчас проходит аспирантуру в Лондонском имперском колледже, ребята из Днепра с огромным опытом создания передового оборудования и разработчики из состава конструкторского бюро завода "Телекарт-Прибор", — отметил Олейник.

Он рассказал, что разработку отечественной системы подачи кислорода с нужным давлением в Одессе начали еще в начале пандемии коронавирусной болезни.

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"Команда "Телекарт-Прибор" была мотивирована осознанием того, что их решения могут спасти жизнь. По ночам работали с энтузиазмом, искали решения, разрабатывали и изучали технологии, в апреле уже был концепт, а в мае начали создавать макеты, перепроверили множество различных систем, клапанов, электроники", — написал глава ФПУ.

По его словам, к предприятию "уже стоит очередь" частных и государственных учреждений, которые хотят протестировать аппараты со своими специалистами.

Напомним также, что Украина и Швейцария запускают совместное производство бюджетных аппаратов искусственной вентиляции легких.