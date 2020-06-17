Парламент списал долги старого энергорынка

Верховная Рада Украины списала долги старого энергорынка.
Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2386, сообщает "РБК-Украина".
Отмечается, что за проект на заседании в среду, 17 июня, проголосовали 243 народных депутата.
В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность "Энергорынка" по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд грн.
Закон внедряет следующие механизмы погашения задолженности:
- проведение взаиморасчетов;
- погашение (списание) задолженности;
- уступка права требования или замена стороны в обязательстве;
- установление целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.
Акт предусматривает докапитализацию госкомпаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" в счет погашения задолженности перед ними государственного предприятия "Энергорынок". Именно оно выкупало всю электроэнергию в стране при предыдущей модели рынка.
Долг "Энергорынка", согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией "Укрэнерго".
Как известно, Верховная Рада приняла за основу данный законопроект в конце апреля, тогда за него проголосовали 258 нардепов.
Ранее парламент одобрил закон, который запрещает отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату их стоимости на период карантина и в течение месяца после него.
Напомним, по состоянию на 16 мая 2020 года дефицит в энергетической отрасли Украины достигал более 50 млрд грн. При этом отдельно еще остается задолженность за прошлые периоды.