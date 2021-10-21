PayPal за $40 млрд хочет купить социальную сеть Pinterest

Американская платежная система PayPal планирует приобрести социальную сеть Pinterest. Как сообщает Bloomberg, предполагаемая сумма сделки может составить $40 млрд.

По информации агентства, PayPal рассчитывает выкупить акции компании по цене $70. При этом покупка публичных акций Pinterest класса А обойдется в $39 млрд.

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В то же время, если учесть непубличные акции класса В, то стоимость сделки достигнет $45 млрд.

В Bloomberg отмечают, что после сообщения о возможном соглашении цена акций Pinterest в Нью-Йорке подскочила на 19% и достигла отметки в $66, а акции PayPal упали на 3,3%.

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В агентстве подчеркнули, что на сегодняшний день Pinterest находится в сложной ситуации, так как был уволен один из основателей компании Эван Шарп.

Кроме этого, несколько бывших сотрудниц обвиняют компанию в дискриминации в отношении женщин.

Pinterest стала публичной в 2019 году и стартовала с капитализацией в $10 млрд.

Напомним, в начале сентября платежная система PayPal Holdings Inc. договорилась о покупке японского конкурента Paidy примерно за $2,7 млрд.

Ранее сообщалось, что 30 крупнейших европейских банков и платежных компаний планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.