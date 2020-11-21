Транспорт 10 минут назад

Перевозчикам Украины выдали 5000 дополнительных разрешений в Польшу на 2020 год

Позволено осуществить 1 500 универсальных и 3 500 транзитных перевозок

Для украинских перевозчиков выделят 5 000 дополнительных разрешений в Польшу на 2020 год.

Об этом договорились на заседании украинско-польской Смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

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В частности, позволено осуществить 1 500 универсальных и 3 500 транзитных перевозок.

Глава Мининфраструктуры уточнил, что первые разрешения украинские перевозчики получат в начале декабря. Срок действия дополнительных разрешений до 31 января 2021 года.

"Удалось не допустить уменьшения количества разрешений — будет осуществлен предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 тысяч разрешений", — доложил Криклий.

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"К вопросу увеличения количества разрешений на следующий год договорились вернуться во втором полугодии 2021-го по результатам анализа условий пересечения границы перевозчиками", — добавил он.

Ранее крупнейший в Европе оператор автобусных перевозок FlixBus объявил об открытии трех новых международных линий из Украины — в Польшу и Чехию.

Напомним, в Государственной налоговой службе (ГНС) считают, что украинские заробитчане должны платить налоги.

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