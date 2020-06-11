Онлайн-университет и маркетплейс для юристов: какие стартапы получат гранты в $25-50 тысяч

В конце мая 2020 года в формате дистанционной видео-конференции состоялись пятый и шестой Pitch Days, организованный Украинским фондом стартапов (Ukrainian Startup Fund), на котором разработчики и специалисты представили 18 стартапов.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского фонда стартапов.

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На заседании Наблюдательного совета Фонда было принято решение профинансировать 7 из них:

Стартапы на этапе pre-seed, которые получат грант на $25 тысяч каждый:

iCorn. Торгово-логистическая платформа, которая объединяет фермеров и покупателей агропродукции, и дает возможность транспортным компаниям, элеваторам, лабораториям, банкам и страховым компаниям делать бизнес на платформе.

BIOsens. Разработка первого в мире устройства, которое автоматизирует подготовку образцов, их анализ и сохранение результатов в облаке на одном устройстве и позволяет выполнять испытания вне лаборатории, но с лабораторной точностью.

Стартапы на этапе seed, которые получат грант на $50 тысяч каждый:

Legal Nodes. Юридический маркетплейс, который помогает технологическому бизнесу решать юридические вопросы в разных странах мира. Победители последнего Lviv IT Arena Startup Competition 2019 вошли в 15 лучших украинских стартапов, которые были отобраны для участия в украинской делегации на Startup Grind 2020 в Кремниевой долине, организованной при поддержке USAID и Минцифры.

ChoiZY. Профориентационная онлайн — платформа, которая помогает подросткам выбрать профессию, а специалистам поделиться опытом с молодежью. Практика на платформе реализуется через задание от преподавателей, а вскоре через вакансии от практиков. Кроме подростков, желающих определиться с профессией, платформа открыта для специалистов, которые готовы поделиться опытом, образовательных компаний, представляющих услуги, а также университетов, которые знакомят со своими специальностями. Таким образом ChoiZY — онлайн — помощник в выборе профессии для подростков.

Cardiolyse. Программное устройство — независимая платформа для автоматической интерпретации электрических сигналов сердца в состоянии покоя и Холтер — мониторинга (продолжительностью 24 часа и более) медицинского уровня. Сертифицирована СЕ для определения 19 типов аритмий и точного выявления большинства аномалий сердца, включая инфаркт миокарда для записи ЭКГ с 12 отводками.

Unicorn Nest. B2B SaaS решение для стартапов, которые привлекают инвестиции. Стартап рекомендует наиболее релевантных инвесторов по собственной крупнейшей верифицированной на рынке базы инвесторов и строит рыночный стандарт для фандрейзинга.

Mate academy. Онлайн университет ІТ профессий.

Фонд постоянно принимает и оценивает заявки от украинских стартапов. Pitch Days — регулярные мероприятия от Украинского фонда стартов, которые поощряют инновационные компании и отдельных специалистов, разработчиков получить средства на реализацию своих идей.

Напомним, что ранее Украинским фондом стартапов было принято решение профинансировать десять идей на этапе pre-seed и seed.