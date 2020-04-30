Площади под луком в Украине вырастут на 30% — прогноз

Украинские аграрии в 2020 году увеличат свои площади под луком на 30%.

Такой прогноз со ссылкой на опрос производителей сделали эксперты "АПК-Информ: овощи и фрукты".

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"Сейчас опрошено более 220 из 350 запланированных компаний, но полученных данных достаточно, чтобы осторожно делать предварительные выводы по производству основных овощных культур борщевого набора, картофеля и яблока…", — отмечают эксперты.

По предварительным оценкам, профессиональные производители планируют увеличивать площади под луком в среднем на 30%.

Специалисты подчеркивают, что это предварительные показатели, но тот факт, что площади под луком в Украине в 2020 году вырастут очень существенно, уже можно считать окончательным.

"Расширять площадь под луком в новом сезоне планируют треть из опрошенных производителей этого сегмента. Половина фермеров не планируют корректировать площади по сравнению с прошлым годом, а 20% опрошенных планируют даже уменьшить производство лука", — рассказали аналитики.

"Но именно потому, что уменьшение, по словам производителей, планируется гораздо менее значительное, общий прирост посадочных площадей под культурой будет значительным", — объяснили эксперты.

Напомним, с начала апреля 2019 года в Украине цены на лук начали расти с динамикой до 100% в неделю, в результате чего стоимость килограмма лука достигала 45 грн.

Причины удорожания были заложены еще в прошлом году: после нескольких сезонов перепроизводства фермеры резко сократили площади под луком — по данным Госстата, было засеяно 54,4 тысяч га.

Как ранее писало Delo.ua, кроме физического уменьшения посевных площадей, на урожай повлияли и неблагоприятные погодные факторы прошлым летом – периоды засухи, сменявшиеся затяжными дождями. И если в среднем, по данным Минагропрода, урожай лука в Украине составляет около 1 млн тонн – то в 2018 году не досчитались минимум 120 тысяч тонн.

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К началу 2019 года запасы начали исчерпываться, а кондиционного товара и вовсе остались незначительные объемы. После этого пришла очередь импорта: за январь-февраль импорт лука достиг 35,4 тысяч тонн – это в 62 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импортный продукт временно затормозил рост цен, однако к марту импорт и сам начал стремительно дорожать из-за повышения конкуренции со стороны других стран-импортеров.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины ранее прогнозировали, что уже в июне лук начнет дешеветь.

Впрочем, это случилось еще раньше: в конце мая из-за появления на рынке первых партий озимого лука от производителей Украины началось быстрое снижение цены на данную продукцию.