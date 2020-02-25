Китайский средний класс: новый флагман Realme 6i получит мощную камеру, но не 5G

В интернете появились новые подробности будущего китайского смартфона Realme 6i. Телефон сейчас находится на стадии получения сертификата FCC (сертификационный знак, позволяющий продавать технику в США). Об этом сообщает сайт GSM Arena, со ссылкой на публикацию техноблогера Sudhanshu в Twitter.

Компания Realme только в начале января анонсировала свою новую модель 5i. И теперь уже выпускает её продолжение.

Несмотря на то, что новый смартфон, судя по характеристикам, будет позиционироваться, как флагман, некоторые вещи в телефоне не получат обновления. Так, например, Realme 6i не перейдет на формат разъема USB-C, а останется на старом microUSB. Также в смартфоне останется разъем для наушников 3,5 мм.

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Судя по фотографиям, основной модуль из четырех камер, будет оснащен 48-мегапиксельным сенсором. Это намного больше, чем у предыдущей модели 5i, которая была оснащена основной 12-мегапиксельной камерой.

Here's your realme 6i via @FCC (1/2)

48MP Quad Camera setup

Waterdrop notch

5000mAh battery with new 18W charger

microUSB port

195 gms

164.4 x 75.4 x 9.0 mm pic.twitter.com/03HYE8W0T9 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) February 24, 2020

У телефона будет батарея объемом 5000 мА/ч. А в комплекте с ним идет быстрая зарядка на 18 Вт. Касательно того, каким будет процессор у смартфона, пока информации нет. Размеры телефона составят 164,4 x 75.x 9,0 мм, вес — 195 г, а экрана 6,52 дюйма.

На фотографиях, слитых в интернет, телефон представлен в белом цвете. Предыдущая модель 5i была доступна только в синей и зеленой вариации. Что касается связи, то тут будут стандартные элементы — LTE, два слота для SIM-карт и Bluetooth 5.0. Речи о новомодном 5G нет.

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Кроме того, что телефон получает сертификат FCC, для продаж на рынке США, Realme 6i сертифицирован также в Индии, Сингапуре, Малайзии, Таиланде и России. Это дает примерное представление о рынках, на которые нацелен новый смартфон Realme.

Напомним, что недавно в интернете появились подробности флагмана от другого китайского производителя, конкурента Realme. Речь идет о OnePlus8. У телефона будет три версии: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite. А цены на модели варьируются от $499 до $799.