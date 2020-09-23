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АПК 10 минут назад

Посев озимых в Украине может задержаться до октября — аграрии

Высокие дневные температуры воздуха и почвы усилили и распространили почвенную засуху, развитие которой началось во многих областях еще во второй половине июля

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В первой декаде сентября уровень средней декадной температуры в восточной половине страны был одним из самых высоких (на 4-6ºС выше нормы) за последние 30 лет.

Об этом свидетельствуют данные аналитической справки агрометеорологических условий и состояния посевов сельхозкультур Национальной академии аграрных наук (НААН), сообщает "Латифундист".

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По информации издания, вторая декада сентября характеризовалась также сухой и жаркой погодой для данного периода. В частности, очень высокие дневные температуры воздуха и почвы усилили и распространили почвенную засуху, развитие которой началось во многих областях еще во второй половине июля.

"Учитывая это, начало массового посева озимых культур под урожай 2021 может задержаться до конца сентября-начало октября", — прогнозируют специалисты НААН.

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По состоянию на 10 сентября, по данным Укргидрометеоцентра, количество площадей с абсолютно сухим и почти сухим пахотным слоем почвы увеличилось до 60-70%, произошло его уплотнение, что затрудняет обработку почвы под вспашку и посев.

Согласно сообщению, только на 15-20% площадей (западный регион) наблюдалось достаточное увлажнение (более 25 мм продуктивной влаги в пахотном слое почвы).

Ранее сообщалось, что аграрии Одесской области страдают от больших потерь посевов, обусловленных неблагоприятными погодными условиями.

В частности, причиной такой ситуации стало отсутствие снежного покрова зимой, заморозки, отсутствие дождей и засуха весной.

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