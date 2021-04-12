IT и Телеком 1 час назад

Потенциальная сделка на $16 млрд: Microsoft хочет купить Nuance

Объявление о сделке может быть сделано в ближайшие дни

Главный офис компании Nuance Communications Inc. Фото: mergr.com Главный офис компании Nuance Communications Inc. Фото: mergr.com
Главный офис компании Nuance Communications Inc. Фото: mergr.com

Американская Microsoft Corp ведет переговоры о покупке разработчика решения для распознавания речи и текстов Nuance Communications Inc примерно за $16 млрд.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает CNBC.

Кратко и по делу в Telegram

По данным издания, переговоры находятся на продвинутой стадии, и объявление о сделке может быть сделано в ближайшие дни.

Указано, что Microsoft предлагает заплатить по $56 за акцию Nuance, что на 23% выше их цены на закрытие рынка 9 апреля.

Как отмечается, в случае успеха переговоров эта сделка станет второй по сумме для Microsoft после приобретения LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.

Известно, что чистая прибыль Nuance в четвертом квартале 2020 года составила $7 млн. Выручка снизилась на 4% — до $346 млн. Компания была создана в 1992 году. На конец сентября прошлого года ее штат насчитывал 7100 человек.

Читайте также:
Японская Hitachi покупает известную в Украине GlobalLogic за $9,6 млрд

Котировки акций Microsoft по итогам торгов 9 апреля 2021 года выросли на 1%, Nuance — на 0,8%.

С начала текущего года капитализация Microsoft увеличилась на 15%, за последние 12 месяцев — на 55%.

Рыночная стоимость Nuance повысилась соответственно на 3,4% и 168% и составляет сейчас около $13 млрд.

Ранее сообщалось, что компания Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса аудиосообщений Clubhouse.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минский тупик? Что принесут предстоящие переговоры лидеров Украины, Франции и Германии
Минский тупик? Что принесут предстоящие переговоры лидеров Украины, Франции и Германии
Россия предлагала привлечь Януковича к переговорам по Донбассу
Россия предлагала привлечь Януковича к переговорам по Донбассу
Компания Новинского продолжит управлять ТЦ "Амстор" вместе с купившей их Concorde Capital
Компания Новинского продолжит управлять ТЦ "Амстор" вместе с купившей их Concorde Capital
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар

  3. Коронавирус: в Украине за сутки более 7800 новых заражений, 287 человек умерли

  4. В Минздраве назвали условие завершения пандемии коронавируса в Украине

  5. На Карибах извергся вулкан: эвакуировали 16 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...