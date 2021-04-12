Потенциальная сделка на $16 млрд: Microsoft хочет купить Nuance

Американская Microsoft Corp ведет переговоры о покупке разработчика решения для распознавания речи и текстов Nuance Communications Inc примерно за $16 млрд.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает CNBC.

По данным издания, переговоры находятся на продвинутой стадии, и объявление о сделке может быть сделано в ближайшие дни.

Указано, что Microsoft предлагает заплатить по $56 за акцию Nuance, что на 23% выше их цены на закрытие рынка 9 апреля.

Как отмечается, в случае успеха переговоров эта сделка станет второй по сумме для Microsoft после приобретения LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.

Известно, что чистая прибыль Nuance в четвертом квартале 2020 года составила $7 млн. Выручка снизилась на 4% — до $346 млн. Компания была создана в 1992 году. На конец сентября прошлого года ее штат насчитывал 7100 человек.

Котировки акций Microsoft по итогам торгов 9 апреля 2021 года выросли на 1%, Nuance — на 0,8%.

С начала текущего года капитализация Microsoft увеличилась на 15%, за последние 12 месяцев — на 55%.

Рыночная стоимость Nuance повысилась соответственно на 3,4% и 168% и составляет сейчас около $13 млрд.

Ранее сообщалось, что компания Twitter рассматривает возможность поглощения сервиса аудиосообщений Clubhouse.