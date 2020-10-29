Крупный бизнес 10 минут назад

Права на игрушку-головоломку кубик Рубика продали за $50 млн

Их приобрела канадская компания Spin Masters

Фото: spinmaster.com Фото: spinmaster.com
Фото: spinmaster.com

Права на изготовление и распространение игрушки-головоломки кубик Рубика продали за $50 млн.

Их приобрела компания Spin Masters из Торонто, которая производит детские игрушки, сообщила сама компания.

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В Spin Masters объяснили, что решили сделать это из-за значительного роста спроса на настольные игры и головоломки во время карантина по коронавирусу.

Указано, что эта канадская компания является третьей в США по объемам производства детских игрушек — до этого она приобрела права на игры "Etch A Sketch", плюшевые игрушки компании Gund и летающие диски Aerobie.

Известно, что кубик-головоломку в 1974 году создал венгерский скульптор и изобретатель Эрне Рубик. Он назвал его "Магический куб", но в 1980 году компания Ideals Toys переименовала его в кубик Рубика. Официально за 50 лет в мире продали более 300 млн кубиков.

Несмотря на то, что кубик Рубика создали еще в 1974 году, головоломка до сих пор пользуется большой популярностью. Регулярно проводятся соревнования, в которых люди и уже даже роботы собирают кубик на скорость.

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Считается, что, несмотря на огромное количество возможных комбинаций, сложить кубик можно не более чем за 20 ходов — это нижняя граница алгоритма Бога, который позволяет получить оптимальное решение головоломки, начиная с любой конфигурации (при поворотах на 180 градусов).

Более того, ученые создали искусственный интеллект, который самостоятельно за 44 часа научился собирать кубик Рубика.

Напомним, в январе 2020 года одесские таможенники выявили и изъяли около 8 000 контрафактных кубиков Рубика.

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