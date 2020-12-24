Правительство не будет ограничивать авиасообщение на новогодние праздники — Кулеба

Кабинет министров не планирует вводить ограничений на авиасообщение в период новогодних и рождественских праздников.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает "Европейская правда".

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"Таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не собирается вводить ограничения на авиасообщение", — сообщил министр.

Он добавил, что в свете пандемии людям все же необходимо "максимально следовать" требованиям безопасности.

"Будем надеяться, что никаких форс-мажоров с пандемией не произойдет, и нам не придется пересматривать это решение, но пока позиция правительства такова", — отметил Кулеба.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, где обнаружен новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, наша страна имеет с Великобританией визовый режим, что и так ограничивает количество пассажиров между странами. Однако чиновник пообещал вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменить решение.

В то же время, стоит отметить, что украинцам запрещен въезд во многие европейские страны из-за текущей эпидемобстановке в нашей стране.