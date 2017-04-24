Правительство планирует продать ОПЗ, "Центрэнерго" и облэнерго до осени

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) должен продать ПАО "Одесский припортовый завод", АО "Харьквоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Николаеоблэнерго", ПАО "Хмельницкоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Центрэнерго" во втором-третьем квартале 2017 года. Такое задание фонду поставило правительство на 2017 год.

Как сообщается в плане приоритетных действий правительства на текущий год, ФГИ должен провести конкурсы по продаже госпакетов в крупнейших энергетических активах Украины. Причина — выполнение Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Отметим, приватизация ОПЗ — один из проваленных индикаторов прошлогоднего соглашения с МВФ. Завод пытались продать дважды в 2016 году, но на конкурс не явилось ни одного претендента. Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу ФГИ и провал приватизации.

"Это не компетенция правительства, но я бы вас уволил всех прямо сегодня. Так бездарно управлять государственным имуществом нужно еще поучиться. Я предлагаю заслушать Фонд госимущества до конца этого месяца и внести предложения президенту и парламенту по реагированию на эту историю", — сказал премьер.

После остановки в 2016 году, ОПЗ перешел на работу с давальческим сырьем (природным газом) для переработки в карбамид и аммиак с "ЭРУ Трейдинг".

Что касается государственных пакетов облэнерго, то Игорь Билоус в свою бытность главой фонда заявлял, что ждет принятие закона о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и принятия ею положения о RAB-регулировании.

Хотя закон о НКРЭКУ принят депутатами и подписан президентом, внедрить RAB-регулирование для облэнерго пока не удалось.