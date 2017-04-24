Правительство планирует продать ОПЗ, "Центрэнерго" и облэнерго до осени

24 апреля 2017, 13:55
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Кабмин установил новый срок продажи крупнейших государственных энергоактивов — второй-третий квартал 2017 года

Правительство планирует продать ОПЗ, Увеличить картинку

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) должен продать ПАО "Одесский припортовый завод", АО "Харьквоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Николаеоблэнерго", ПАО "Хмельницкоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Центрэнерго" во втором-третьем квартале 2017 года. Такое задание фонду поставило правительство на 2017 год.

Как сообщается в плане приоритетных действий правительства на текущий год, ФГИ должен провести конкурсы по продаже госпакетов в крупнейших энергетических активах Украины. Причина — выполнение Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Отметим, приватизация ОПЗ — один из проваленных индикаторов прошлогоднего соглашения с МВФ. Завод пытались продать дважды в 2016 году, но на конкурс не явилось ни одного претендента. Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу ФГИ и провал приватизации.

"Это не компетенция правительства, но я бы вас уволил всех прямо сегодня. Так бездарно управлять государственным имуществом нужно еще поучиться. Я предлагаю заслушать Фонд госимущества до конца этого месяца и внести предложения президенту и парламенту по реагированию на эту историю", — сказал премьер.

После остановки в 2016 году, ОПЗ перешел на работу с давальческим сырьем (природным газом) для переработки в карбамид и аммиак с "ЭРУ Трейдинг".

Что касается государственных пакетов облэнерго, то Игорь Билоус в свою бытность главой фонда заявлял, что ждет принятие закона о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и принятия ею положения о RAB-регулировании.

Хотя закон о НКРЭКУ принят депутатами и подписан президентом, внедрить RAB-регулирование для облэнерго пока не удалось.

По материалам: "Дело"
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Теги: энергетика , облэнерго , центрэнерго 22927045 , приватизация , кабмин , фги , опз 00206539

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