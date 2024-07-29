В Дніпрі виставили на аукціон один з найбільших ТЦ міста - "Приозерний"

29 липня ПриватБанк оголосив про продаж торгового центру "Приозерний" в Дніпрі через систему електронних торгів OpenMarket, яка належить ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України.

Про це повідомила пресслужба банку.

ТЦ "Приозерний" є третім за площею торговельним центром у Дніпрі з загальною площею понад 32 тисячі квадратних метрів.

ПриватБанк виставив цей об'єкт на продаж в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості банку, забезпечуючи прозорість та відкритість процедури торгів. Початкова ціна лота складає 430 060 700 гривень з ПДВ, а самі торги відбудуться 28 серпня 2024 року. Гарантійний внесок для участі у торгах становить 5% від початкової ціни (21 503 035 гривень).

Цей сучасний шести поверховий центр, збудований у 2009 році, має підземний паркінг, який може бути використаний як укриття під час повітряної тривоги. ТЦ розташований у центральній частині міста, поруч із Центральним ринком та вокзалами, що робить його особливо привабливим для розвитку рітейлу.

ТЦ "Приозерний" має не лише торгові площі, але й офісні та складські приміщення, а також розважальну та спортивну зони з басейнами і SPA. До складу лоту входить сам торговий центр загальною площею 32 408,7 кв. м за адресою: м. Дніпро, вул. Майдан Озерний (Боброва), буд. 1, та 12 земельних ділянок.

"Рітейл не є банківською справою, тому сьогодні ми пропонуємо на відкритих торгах дуже цікавий об’єкт, який може стати одним з лідерів на ринку торговельно-розважальних послуг", - зазначила керівник напрямку управління нерухомістю ПриватБанку Олена Євтушенко.

Умови участі в торгах:

До участі в аукціоні не допускаються колишні акціонери або керівники Банку, а також особи, пов’язані з ними. Учасником аукціону може бути особа, яка має актуальний рахунок в АТ КБ “ПриватБанк”. Переможець електронних торгів протягом двох робочих днів після завершення аукціону зобов’язаний надати Банку заповнену та підписану стандартизовану анкету й згоду на обробку персональних даних. Переможець також зобов’язаний придбати основні засоби в кількості шести одиниць на суму 2 161 103,01 грн з ПДВ згідно з Переліком, зазначеним у розділі "Вкладення". Окрім цього, необхідно укласти договір купівлі-продажу основних засобів та підписати акт приймання-передачі основних засобів не пізніше дати підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.