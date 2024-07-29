В Днепре выставили на аукцион один из крупнейших ТЦ города – "Приозерный"

29 июля ПриватБанк объявил о продаже торгового центра "Приозерный" в Днепре через систему электронных торгов OpenMarket, принадлежащую ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

ТЦ "Приозерный" является третьим по площади торговым центром в Днепре с общей площадью более 32 тысяч квадратных метров.

ПриватБанк выставил этот объект на продажу в рамках программы реализации неоперационной недвижимости банка, обеспечивая прозрачность и открытость торговых процедур. Начальная цена лота составляет 430 060 700 гривен по НДС, а сами торги пройдут 28 августа 2024 года. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 5% от первоначальной цены (21503035 гривен).

Этот современный шестиэтажный центр, построенный в 2009 году, имеет подземный паркинг, который может быть использован в качестве укрытия во время воздушной тревоги. ТЦ расположен в центральной части города, рядом с Центральным рынком и вокзалами, что делает его особенно привлекательным для развития ритейла.

ТЦ "Приозерный" располагает не только торговыми площадями, но и офисными и складскими помещениями, а также развлекательной и спортивной зонами с бассейнами и SPA. В состав лота входит сам торговый центр общей площадью 32 408,7 кв. м по адресу: г. Днепр, ул. Майдан Озерный (Боброва), дом. 1, и 12 земельных участков.

"Ритейл не является банковским делом, поэтому сегодня мы предлагаем на открытых торгах очень интересный объект, который может стать одним из лидеров на рынке торгово-развлекательных услуг", — отметила руководитель направления управления недвижимостью ПриватБанка Елена Евтушенко.

Условия участия в торгах:

К участию в аукционе не допускаются бывшие акционеры или руководители Банка, а также лица, связанные с ними. Участником аукциона может быть лицо, имеющее актуальный счет в АО КБ "ПриватБанк". Победитель электронных торгов в течение двух рабочих дней после завершения аукциона обязан предоставить Банку заполненную и подписанную стандартизированную анкету и согласие на обработку персональных данных. Победитель также обязан приобрести основные средства в количестве шести единиц на сумму 2161103,01 грн с НДС согласно Перечню, указанному в разделе "Вложения". Кроме этого, необходимо заключить договор купли-продажи основных средств и подписать акт приемки-передачи основных средств не позднее даты подписания договора купли-продажи недвижимого имущества.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен .