Транспорт 1 час назад

Производство вагонов в Украине упало на 70% — Госстат

В апреле вагоностроители смогли произвести лишь 162 единицы подвижного состава

Фото: 112 Украина Фото: 112 Украина
Фото: 112 Украина

В январе — апреле 2020 года объем производства грузовых вагонов и платформ в Украине сократился на 70,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до 1246 единиц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Так, в прошлом месяце вагоностроители смогли произвести лишь 162 единицы подвижного состава, что на 29,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Основной объем грузовых вагонов выпущен на Крюковском вагоно-строительном заводе (КВСЗ), который также испытывает значительный спад производства.

За четыре месяца текущего года завод сократил выпуск грузовых вагонов на 56% — до 773 единиц.

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В 2019 году производство грузовых вагонов и платформ в Украине снизилось по сравнению с 2018-м на 5,2% — до 10 571 единиц.

Основной вклад внес КВСЗ, который в прошлом году выпустил 5280 грузовых вагонов, что на 43% больше, чем в 2018 году.

Напомним, 27 декабря 2019 года железнодорожники выпустили на маршрут Kyiv Boryspil Express новый поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

В частности, новый поезд состоит из трех вагонов, что позволит перевозить большее число пассажиров в пиковые часы. Отметим, что на курсирующих сейчас составах вагонов всего два.

В марте министр инфраструктуры Владислав Криклий под давлением президента Владимира Зеленского обязался закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

 

 

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