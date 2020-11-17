РГК вместе с Film.ua Entertainment провели телемарафон в честь первого юбилея компании

Подготовка к праздничному телемарафону "10 лет преобразований" в связи с первым юбилеем Региональной газовой компании заняла три месяца. Над проектом работала огромная команда — Film.ua Group, команда технической поддержки, сценаристы, режиссёры, операторы, а также огромная команда сотрудников РГК по всей Украине. Об этом рассказали в пресс-службе РГК.

"Пандемия заставила нас по-новому оценить значение таких обыденных вещей, как безопасность и человеческое общение. Для того чтобы весь наш 38 тысячный коллектив смог безопасно отпраздновать юбилей — 10-летие компании — мы использовали новые технологии, которые позволили общаться и слышать друг друга дистанционно", — отметил Олег Никоноров, директор РГК.

В компании отметили, что для масштабного онлайн-ивента было подготовлено множество креативных сюжетов силами компаний из 16 регионов, которые работают под брендом РГК. Эти сюжеты были размещены на онлайн-платформе (созданной специально под ивент), где каждый гость мог выбрать одну из нескольких развлекательных программ, которые транслировались параллельно.

За четыре часа прямого эфира организаторы успели сделать большую перекличку, настоящий телемост между региональными представительствами, презентовать новый логотип РГК, показать потрясающий концерт Freedom Jazz, а директор РГК Олег Никоноров задал вектор движения компании на следующие 10 лет.

"Три месяца назад мы познакомились с РГК и получили необычный и интересный бриф на проведение грандиозного онлайн-мероприятия. С огромным энтузиазмом мы включились в работу, так как это действительно уникальный кейс для нашей страны. Ключевой ценностью РГК являются люди, поэтому нашей задачей было создать настоящий праздничный телемарафон для сотрудников и партнёров компании по всему миру — всего это почти сорок тысяч человек", — сказала Юлия Сабадаш, руководитель Film.ua Entertainment.

В Film.ua Entertainment подчеркнули, что онлайн-ивент такого масштаба в Украине был проведен впервые. И успех этого уникального мероприятия стал возможен благодаря вовлеченности команды клиента и профессиональной экспертизе специалистов Film.ua Entertainment, а также съёмочной и технической групп, которые работали над этим проектом.

"Мы взялись за воплощение уникального и технологичного формата праздника потому что инновации и готовность к экспериментам является сильной стороной всех участников проекта — и команды РГК, и Film.ua Entertainment. Благодаря коллаборации с таким профессиональным и надежным партнером мы за четыре часа прямого эфира смогли объединить все наши регионы и тысячи людей, чтобы рассказать настоящую историю прекрасного превращения газовой индустрии", — отметила Галина Панченко, руководитель коммуникаций РГК.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.