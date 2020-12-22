Ряд сетей АЗС поднял цены на топливо на 30-50 копеек за литр

Ряд украинских сетей АЗС 22 декабря повысили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

В частности, на заправках UPG цены поднялись на 30 копеек/л на все виды топлива. Так, бензин А-92 до 23,90 грн/л, А-95 — до 24,90 грн/л, ДТ — до 22,90 грн/л. В столичной сети KLO на 20 копеек до 26,79 грн подорожал литр бензина марки А-95.

Сеть АЗК "Параллель" увеличила стоимость топлива на 50 копеек/л: А-92 — до 26,82 грн/л, А-95 — до 27,82 грн/л, ДТ — до 26,82 грн/л. На 50 коп./л топливо подорожало также в сети "Овис".

На станциях Chipo литр бензина подорожал сразу на 52 копейки, дизеля — на 32 копейки. Такие сети как AMIC, "Катрал" и SUN OIL подняли цены в переделах 10-15 копеек за литр.

Средняя цена по стране бензина А-92, по данным аналитиков, 22 декабря составила 23,90 грн/л, А-95 подорожал до 24,94 грн/л, а дизельное топливо — до 24,28 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3 копейки за литр.

В розничных сетях топливо начало дорожать во второй половине ноября, что связано главным образом с ростом цен в Европе. Так, с начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на треть до 111 долларов за тонну, а на дизельное топливо — на 41% до 126 долларов за тонну. В то же время девальвировалась гривна: курс евро, к которому в Украине привязаны акцизы, вырос с 33,4 до 34,2 грн.