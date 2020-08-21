Roshen опровергает все обвинения Антимонопольного комитета

Кондитерская корпорация Roshen не имеет никакого отношения к производству патоки и, соответственно, отрицает обвинения в злоупотреблении монопольным положением на этом рынке.

Об этом сообщает пресс-служба кондитерской корпорации, передает "Интерфакс-Украина".

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"На сегодня Roshen не получила от АМКУ никакого официального уведомления о возбуждении дела по признакам злоупотребления монопольным положением. После получения от АМКУ официальной документации о начале расследования корпорация максимально способствовать должностным лицам комитета в предоставлении необходимых данных", — говорится в сообщении.

В корпорации также заявили, что "в своей работе придерживаются действующего законодательства, добросовестно сотрудничают с АМКУ, предоставляя необходимую информацию, но не понимают, какое отношение производитель кондитерских изделий может иметь до потенциальных нарушений на сырьевом рынке".

"Утверждения, содержащиеся в информации АМКУ, Roshen считает безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности", — добавили в пресс-службе корпорации.

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Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Корпорация Roshen — один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко", две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тысяч тонн продукции в год.

Владельцы — украинский бизнесмен и политик, пятый президент Украины Петр Порошенко — 85% и Москалевский Вячеслав — 13%. В январе 2016 года Петр Порошенко сообщил о подписании договора о передаче пакета акций кондитерской корпорации Roshen в управление независимому трастовому фонду Rothschild Trust.

Напомним, в ноябре 2019 года Порошенко перерегистрировал часть корпорации Roshen — ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) — на старшего сына Алексея. Как следует из реестра, контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую ROSHEN EUROPE B V, которая владеет 85% "ЦЕКК".

ЦЕКК — одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, так как она является учредителем ряда других предприятий.