Розвиток ритейлу в Україні: виклики та можливості

Про відновлення активності клієнтів, стратегію розвитку ЦУМу та плани на 2025 рік розповів Євген Мамай, СЕО ЦУМ Київ

Що сьогодні дозволяє універмагу повертати клієнтів від початку повномасштабного вторгнення?

— У 2022 році відбувся відтік великої частки клієнтського портфеля ЦУМу, та вже у 2023-му цей показник почав відновлення. До міста частково поверталися кияни, ще більше приїздили нові клієнти з інших міст України — залучення цієї нової аудиторії стало пріоритетом команди маркетингу та ритейлу. Демографія та портрет клієнта дуже змінилися: лише за 2024 рік база ЦУМу збільшилася на 52 тис. нових клієнтів. Це був сигнал від ринку для нас. Тому, мабуть, найголовніше це те, що ми вирішили не збавляти темп.

Якщо працювати, то на повну. Так, ми не припиняли робити великі проєкти та колаборації: вітрини, капсульні колекції з українськими дизайнерами, випускали креативну рекламу та активно працювали з інфлюенс-маркетингом. Ми не припиняли постачання власного імпорту, зокрема продовжили привозити нові бренди. Сьогодні універмаг фокусується не тільки на сегменті люкс. У нашій структурі ми прагнемо до певної піраміди пропозиції, у межах якої приблизно 20% відведено люксовим брендам, 30-40% — преміальним, решта — upmarket-сегмент. Для нас важливо залишатися особливим простором, який поєднує шопінг, якісний сервіс, культурні сенси та приємні емоції.

Які сильні сторони ЦУМу та його стратегія дозволяють розвивати бізнес? З якими результатами ЦУМ завершив 2024 рік?

— Головною конкурентною перевагою ЦУМу є диверсифікація його бізнес-моделей. Так, під «дахом» ЦУМу натепер працює шість бізнес-моделей: оренда, власний імпорт, комісійна торгівля, онлайн-магазин та онлайн-маркетплейс та, від 2023 року, власні торговельні марки. Завдяки синергії цих бізнес-моделей ми можемо бути гнучкими та швидко реагувати на зміни ринку — адаптувати категорійні пропозиції, працювати у різних цінових сегментах та управляти маржинальністю бізнесу. Бізнес ЦУМу успішний і зростає швидкими темпами щороку. Станом на 2024 рік ми продовжуємо зростати із двозначними цифрами, вже давно подолали показники довоєнного 2021 року в гривневому та валютному показниках.

Натепер у прямому управлінні ЦУМу представлено понад 400 провідних міжнародних та українських брендів, а разом з нашими партнерами-орендарями таких брендів більш ніж 1000. Крім того, ми сплатили 237 млн грн податків до державного бюджету та перерахували 2,7 млн грн на підтримку Збройних сил України та благодійні проєкти.

Що у планах розвитку на 2025 рік, які ключові завдання стоять перед командою ЦУМу?

— У 2025 році ми продовжимо посилювати наші конкурентні переваги. Серед головних напрямів розвитку — інвестиції у реконструкцію наявних і відкриття нових просторів в універмазі та за його межами, активний розвиток та розширення асортименту власних торговельних марок, подальша інтеграція цифрових рішень для персоналізованого сервісу, вдосконалення мобільного застосунку та онлайн-маркетплейсу. Цього року ми плануємо запровадити нові програми навчання та підвищення кваліфікації для команди, розвивати експертизу у сфері моди, сервісу та ритейлу для стилістів на власній навчальній платформі ЦУМ Академія. Особливу увагу ми приділяємо мотиваційним програмам, створенню комфортного робочого середовища, професійному зростанню співробітників, підтримці ментального та фізичного здоров’я працівників. Ми віримо, що саме люди є основною цінністю бізнесу і наш успіх безпосередньо залежить від їхнього розвитку та задоволеності роботою.

Наша мета не просто залишатися флагманським універмагом Києва, а стати справжнім символом сучасного українського ритейлу, який поєднує глобальні тренди та локальну ідентичність.