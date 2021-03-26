С апреля авиакомпания SkyUp начнет полеты на Кипр из двух украинских городов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала полеты в кипрский город Ларнака из Киева и Харькова. Об этом перевозчик сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Из столицы рейсы запустят с 17 апреля 2021 года — они будут совершаться до двух раз в неделю. Уже в мае частота полетов по направлению вырастет до четырех.

Так, рейсы назначены на понедельник, среду, пятницу и субботу. Стоимость билета в одну сторону будет стартовать от 2203-2367 грн.

Из Харькова старт полетов запланирован на 1 мая 2021 года. Рейсы из этого города назначат по вторникам и субботам. При этом цена билета будет начинаться от 1852-1782 грн.

Напомним, ранее перевозчик сообщал о планах с 29 мая 2021 года начать полеты по маршруту Киев — Мальта. Также с 29 мая SkyUp открывает полетную программу Киев — Гамбург — Киев, с 28 мая компания собирается летать в Дюссельдорф.

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При этом уже с 29 марта перевозчик намерен начать полеты из Киева в Берлин и Штутгарт, с 30 марта — в Мемминген. С 26 апреля SkyUp планирует начать полеты по маршруту Киев — Острава, а уже с 30 марта — в Брно.

В конце апреля запустят и рейсы из Одессы в Ереван и Тбилиси, а в конце мая — в Харьков, Львов и Запорожье.

Отметим при этом, что с 20 января компания изменила правила перевозки ручной клади, увеличив разрешенный вес. Однако теперь пассажирам придется укладывать в нее все "лишнее", что можно было перевозить в руках.

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