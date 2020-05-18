СБУ вернула в коммунальную собственность Киева около 400 гектаров земли

Служба безопасности Украины помогла возвратить киевской городской общине почти 400 гектаров земли.

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа злоумышленников через ряд незаконных операций планировала вывести из собственности столичной общины 24 земельных участка.

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Они пытались узаконить сделку через перепродажу земли "третьим" лицам. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева.

По материалам СБ Украины Шевченковским районным судом города Киева наложены аресты на земельные участки ориентировочной оценочной стоимости — 800 млн грн.

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Таким образом, заблокирована возможна перерегистрация или перепродажа злоумышленниками коммунальной земли.

Сейчас продолжаются процессуальные меры при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам незаконного завладения субъектами хозяйствования, при содействии отдельных должностных лиц органов государственной власти.

Напомним, 12 марта, Киевсовет большинством голосов разорвал договора аренды трех земельных участков на Подоле, которые в 1999 году были переданы Посольству Российской Федерации под строительство консульского отдела и жилых домов.

Решение депутаты Киевсовета приняли в связи с фактическим нахождением Украины в состоянии войны с РФ, а также учитывая стойкое общественное сопротивление созданию условий для функционирования институтов государства-агрессора на территории Киева.