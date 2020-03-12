Политика и экономика 50 минут назад

Киевсовет забрал у посольства РФ земельные участки в центре Киева

Выделенная земля с 1999 года не использовалась по назначению

Киевсовет забрал у посольства РФ земельные участки в центре Киева Киевсовет забрал у посольства РФ земельные участки в центре Киева
Фото: UA.News

В четверг, 12 марта, Киевсовет большинством голосов разорвал договора аренды трех земельных участков на Подоле, которые в 1999 году были переданы Посольству Российской Федерации под строительство консульского отдела и жилых домов. Об этом сообщает УНИАН.

Город вернул в свое распоряжение земельные участки на ул. Спасской: один участок площадью 0,2 га, на ул. Спасская, 14, который передавался для строительства и эксплуатации помещения консульского отдела Посольства РФ в Украине; другой — площадью 0,4 га на ул. Спасская 13-15, который передавался под строительство жилого дома.

Также из аренды возвращен участок площадью 0,4 га на ул. Боричев Ток, 17, 19, 21, который также передавался посольству РФ для строительства еще одного жилого дома.

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Решение депутаты Киевсовета приняли в связи с фактическим нахождением Украины в состоянии войны с РФ, а также учитывая стойкое общественное сопротивление созданию условий для функционирования институтов государства-агрессора на территории Киева. 

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Указанные земельные участки с 1999 года так и не использовались по назначению. Часть территорий уже облюбовали жители города для общественного отдыха, поэтому в ближайшее время горвластями будет рассматриваться вопрос о предоставлении указанным трем участкам статусов скверов.

Напомним, в 2014 году Украина и РФ отозвали своих послов из-за обострения взаимоотношений. Правда, в феврале 2020 года Россия впервые с 2012 года назначила в Украине своего торгового представителя

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