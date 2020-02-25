Политика и экономика 1 час назад

Россия впервые за 8 лет назначила торгового представителя РФ в Украине

Должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию

Россия впервые за 8 лет назначила торгового представителя РФ в Украине Россия впервые за 8 лет назначила торгового представителя РФ в Украине
Фото: Диалог

Торговым представителем России в Украине назначен Андрей Бабко, который с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, должность торгового представителя РФ в Украине была вакантной с февраля 2012 года, когда предыдущий торгпред Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгового представителя исполнял Сергей Соломин.

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Бабко родился в 1958 году в Амурской области, в 1980 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "востоковед-филолог", в 2005 году в этом же университете получил юридическое образование.

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В 1997 году Бабко работал заместителем председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 по 2011 год занимал пост заместителя торгпреда РФ в КНР.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 декабря 2019 года Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в страны Европейского Союза (ЕС) по 12 группам товаров.

Напомним, за январь — сентябрь 2019 года внешнеторговый баланс Украины сведен с дефицитом в $4 млрд 71,5 млн, что на 6% выше показателя за соответствующий период 2018 года.

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