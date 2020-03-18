Политика и экономика 10 минут назад

Киев намерен вдвое снизить арендную плату на коммунальное имущество на период карантина

В столице хотят разрешить на 50% меньше платить за аренду коммунального имущества с 11 марта по 31 июля 2020 года

Киев намерен вдвое снизить арендную плату на коммунальное имущество на период карантина Киев намерен вдвое снизить арендную плату на коммунальное имущество на период карантина
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Киевская городская госадминистрация подготовила проект решения Киевсовета об уменьшении платы за аренду коммунального имущества на период карантина.

Его рассмотрят на ближайшем заседании Киевсовета 26 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем сайте.

В частности, в проекте решения предлагается временно, до 31 июля 2020 года, разрешить арендаторам коммунального имущества платить 50% арендной платы, указанной в договорах. При этом действовать норма должна начать с 11 марта.

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"Мы нашли механизм поддержки, и я подписал проект решения Киевсовета об уменьшении финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, который оказался наиболее незащищенным в ситуации серьезных ограничительных мер, введенных в столице. В столице почти 900 тысяч квадратных метров нежилых помещений, основную часть которых арендует малый и средний бизнес", — отметил Кличко.

При этом он резко негативно оценил решение народных депутатов, которые освободили бизнес от уплаты налога на землю.

"Это решение, которое принял парламент, не посоветовавшись с местными властями, приведет к непрогнозируемым финансовым последствиям для местных бюджетов. Потому что 100% поступлений за аренду земли в общинах оставалось в бюджетах городов. И, собственно, формировало их бюджет", — пояснил мэр столицы.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

Ранее Кабмин создал стабилизационный фонд и выделил еще денег для борьбы с коронавирусом.

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